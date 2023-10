Le fil de discussion rempli de Deet emmène DEEP DIVE dans le rapport sur l’emploi de septembre et WOW, c’est bien pire que nous le pensions – Twitchy

Comme Twitchy l’a signalé plus tôt, les détails et les statistiques du rapport sur l’emploi de septembre ne correspondent tout simplement pas. Heureusement pour nous, EJ Antoni (Ph.D !) a eu la gentillesse de créer un fil de discussion en approfondissant ce qui se passe réellement avec les emplois dans le pays en ce moment sous Biden.

Et comme vous l’avez probablement déjà deviné, ce n’est pas bon.

Regarde:

Fil anglais simple. Nous en obtenons si rarement lorsqu’il s’agit de tout ce qui concerne Biden.

D’abord les titres : En septembre, la masse salariale non agricole grimpe de 336 000 ; Taux de chômage stable à 3,8% ; Le taux d’activité reste déprimé à 62,8 % ; Le nombre de personnes inactives est passé à environ 5 millions de plus qu’avant la pandémie – ce qui fait baisser artificiellement le taux de chômage : pic.twitter.com/DOYyJyYCc3

Ceux qui ne font pas partie de la population active sont passés à environ cinq millions DE PLUS que les niveaux d’avant la pandémie..

Il existe différentes manières de prendre en compte les personnes absentes de la population active (4,5 à 5,4 millions) et cela donne un taux de chômage compris entre 6,3 et 6,8 %. pic.twitter.com/6aE4lGoPfl

Je dois aimer tous ces calculs magiques du gouvernement fédéral.

Non, pas vraiment.

Un sur cinq occupait un emploi dans la fonction publique. Ouais.

Principalement à temps partiel. Choquant.

Les Américains ne s’en sont jamais remis.

Laissez cela pénétrer.

Quelque chose s’est brisé sur le marché du travail en mars 2022 ; les enquêtes auprès des ménages et des établissements ont commencé à diverger et les créations d’emplois à temps plein ont considérablement ralenti ; cela continue aujourd’hui puisque la masse salariale non agricole (établissements) a bondi de 336 000 en septembre, le niveau d’emploi (ménages) n’a augmenté que de 86 000 : pic.twitter.com/qkHgjsgDGO

