Le fil de discussion de John Hayward devient TERRE Brûlée sur les gauchistes qui parlent de « décolonisation » pour se ranger du côté du Hamas – Twitchy

Si vous vous demandez comment quelqu’un de sensé pourrait se ranger du côté du Hamas après les atrocités qu’il a commises le week-end dernier contre des milliers d’Israéliens innocents, ne cherchez pas plus loin que ce fil exceptionnel de John Hayward. Si vous êtes un lecteur de Twitchy, vous connaissez très bien Hayward et ses discussions car il est l’un de nos favoris.

Il comprend tout simplement, si cela a du sens.

Jetez un œil à celui-ci :

La sauvagerie sans cœur de groupes comme le Hamas, leur insistance obstinée à stocker des armes au lieu d’aider leur propre peuple à mener une vie meilleure, font partie de leur attrait auprès de leurs partisans et compagnons de voyage occidentaux – et ce n’est pas seulement un appel à leur antisémitisme.

C’est long mais ça vaut vraiment le coup d’être lu.

Les groupes terroristes palestiniens sont habiles à manipuler les récits d’oppression de la gauche occidentale. C’est pourquoi tant d’universitaires de gauche gazouillent « décolonisation ! » en ce moment, et pourquoi il est important que les normes comprennent que la décolonisation signifie un génocide.

L’Union soviétique a déployé de grands efforts pour introduire les récits d’oppression dans le monde universitaire occidental, avec des résultats qui ont duré des générations après la chute de l’URSS. Les récits d’oppression justifient des violations illimitées de la loi et des atrocités. C’est une bombe H destinée à déstabiliser les démocraties.

Ce n’est pas la faute du Hamas s’il a assassiné des bébés, il se bat simplement contre l’OPPRESSION.

Quelque chose comme ca.

La théologie de l’oppression nous dit également que personne n’est vraiment innocent, pas même les enfants ou les civils qui sympathisent avec les terroristes qui les tuent. Tout le monde est un « combattant » parce qu’il sert un système systémiquement corrompu, et quoi qu’il arrive, c’est de toute façon la faute du système.

Les victimes opprimées DOIVENT se battre en utilisant une guerre asymétrique, car les oppresseurs disposent d’une force bien supérieure et de ressources plus importantes. « Le terroriste d’un homme est le combattant de la liberté d’un autre! » des générations de gauchers sur les campus ont scandé de manière robotique.

Les rusés stratèges soviétiques ont conçu ces récits d’oppression comme des bombes sales idéologiques, créant un état d’esprit qui encourageait les jeunes occidentaux à se considérer comme des victimes ou des alliés des victimes, menant une bataille de résistance contre le patriarcat et le capitalisme.

Vous voyez ce que nous voulons dire ?

C’est parce que les régimes communistes sont censés être les avatars du peuple. Ils veulent seulement l’équité et l’égalité pour tous. Ce sont des libérateurs qui travaillent sans relâche pour défier la fausse conscience répandue par les exploiteurs capitalistes. Le Paradis des Travailleurs ne peut pas être oppressif !

La sauvagerie du Hamas, son détournement de fonds pour construire de gigantesques caches d’armes tout en bêlant sur la pauvreté et la souffrance des Palestiniens, activent les programmes de théologie de l’oppression. La détermination même des terroristes à donner la priorité au meurtre est un signal de reconnaissance.

Dans leurs petits esprits en colère et soumis à un lavage de cerveau, Israël représente le capitalisme maléfique et la Palestine représente les opprimés.

Les victimes opprimées n’ont aucune liberté d’action. Ils ne sont pas tenus responsables de leurs actes, ni des déficiences de leurs administrations – tout cela est la faute des oppresseurs et de leur système maléfique. Le Hamas stocke des armes et des bombes parce que c’est ce que font les courageux combattants de la liberté.

En outre, la sauvagerie implacable des groupes terroristes palestiniens est essentielle pour convaincre leurs apologistes occidentaux qu’Israël doit faire des concessions sans fin pour éviter de nouvelles violences – et s’ils ne le font pas, la violence est de LEUR faute, et non des terroristes.

