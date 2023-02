Le fier père Madhavan célèbre la victoire impressionnante de Vedaant aux Jeux de la jeunesse de Khelo India 2023

C’est un moment de fierté pour l’acteur R. Madhavan, car son fils Vedaant a remporté sept médailles aux Jeux de la jeunesse de Khelo India 2023. Il a remporté cinq médailles d’or et deux médailles d’argent.

Fier père, Madhavan s’est rendu sur Twitter pour partager des photos de son fils, qui est un nageur de niveau national, posant avec ses médailles.

“TRÈS reconnaissant et touché par les performances de @fernandes_apeksha (6 or, 1 argent, PB $ records) et @VedaantMadhavan (5 or et 2 argent). Merci @ansadxb & Pradeep monsieur pour les efforts inébranlables & @ChouhanShivraj & @ianuragthakur pour le brillant #KheloIndiaInMP. Tellement fier”, a-t-il tweeté.

Il a ajouté: “Avec la grâce des dieux – L’or au 100 m, 200 m et 1500 m et l’argent au 400 m et 800 m.”

Madhavan a également félicité l’équipe qui a représenté le Maharashtra aux Jeux de la jeunesse de Khelo India cette année pour avoir remporté la première place du tableau des points avec 161 médailles (56 médailles d’or, 55 d’argent et 50 de bronze).

“FÉLICITATIONS à l’équipe Maharashtra pour les 2 trophées .. 1 pour l’équipe masculine du Maharashtra en natation et 2e trophée du championnat GLOBAL pour le Maharashtra dans tous les matchs de khelo”, a-t-il tweeté.

