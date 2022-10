Le fier papa Jamie Redknapp rend hommage à son fils Charley après son déménagement aux États-Unis pour une carrière de rugby

FIER papa Jamie Redknapp s’est rendu sur Instagram pour partager sa fierté envers son fils aîné Charley alors qu’il jouait dans un match de rugby.

L’adolescent participait à un match pour l’Université de l’Arizona.

Jamie a partagé des photos professionnelles du match sur Instagram montrant son fils courant avec le ballon pendant que ses adversaires tentaient de le tacler.

L’ancien footballeur a écrit: “Tellement si fier de toi mon pote. Je pense que vous pourriez avoir besoin de travailler sur ces cuisses . Belle victoire ce week-end @arizonarugby continue comme ça ! #Beardown . @tucson.josh .”

Le message de Jamie a été inondé de soutien des fans, bien que certains aient taquiné la star de A League of Their Own que son fils pratiquait un « vrai sport ».

Un autre fan a déclaré: “Il les reçoit évidemment du côté de sa mère, ni vous ni Harry n’êtes des unités . Mon fils prend après son arrière-grand-père du côté des papas 6 pieds à 14 “

EN SAVOIR PLUS SUR LES REDKNAPPS PRESQUE LUI Redknapp révèle que la victoire de Chelsea en Ligue des champions lui a coûté le transfert d’Eden Hazard PAD DE LOU Louise Redknapp montre la transformation de sa maison cinq ans après sa séparation de Jamie

Les deux garçons de Jamie jouent au rugby, et l’année dernière, le papa adoré s’est rendu sur Instagram Stories pour révéler que son fils Beau et son équipe avaient remporté un match de rugby.

Partageant un clip brumeux du terrain, il a déclaré: « 1er [rugby ball emoji] match de la saison pour Beau et une bonne victoire.

Il y a un an, Jamie a accueilli son troisième enfant, et le premier avec sa femme Frida Andersson.

Jamie et le mannequin suédois appelé le tot Raphael.





Ils ont soigné leur fils et les deux de Jamie depuis son mariage avec son ex-femme Louise Redknapp jusqu’à des vacances en Italie en août.

Le sportif s’est marié avec Frida lors d’une cérémonie intime à Londres l’année dernière.

Le mois dernier, Beau et Charley ont passé des vacances à Mykonos, en Grèce, avec maman Louise.

Partageant des clichés de vacances, Louise a écrit: “J’ai passé le meilleur moment avec mes garçons et nos amis pendant nos vacances d’été… jusqu’à la prochaine fois Mykonos.”

Cela vient après que Louise et son ex Jamie Redknapp se soient réunis pour célébrer le dîner de fin d’études de Charley, avant qu’il n’entre à l’université.

Jamie et Louise se sont rencontrés en 1995 et se sont mariés trois ans plus tard.

L’ancien couple s’est séparé en 2017 après 19 ans de mariage après le passage de Louise sur Strictly Come Dancing.

Leur divorce était alors officiel en 2018.

En savoir plus sur le soleil UN COMPTABLE Martin Lewis révèle un moyen de calculer le coût de fonctionnement des appareils électroménagers Débat sur les colorants Ma fille a demandé à se teindre les cheveux – j’ai cédé mais les trolls m’ont claqué

Jamie a commencé à sortir avec Frida en 2020 et a annoncé qu’elle était enceinte de leur premier enfant en mai 2021.

Jamie et Frida se sont mariés en octobre de la même année et ont annoncé leur nouvelle arrivée le mois suivant.

On pense que Louise est actuellement célibataire.