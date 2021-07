Le fier Eamonn Holmes révèle une photo de son premier petit-enfant – et dit « Appelle-moi papa »

EAMONN Holmes a fièrement révélé une photo de son premier petit-enfant – et lui a dit: « Appelle-moi papa. »

L’animateur de This Morning, 61 ans, a annoncé qu’il devenait grand-père dans l’émission ITV plus tôt cette année.

Le fils d’Eamonn Holmes, Declan, avec sa fille nouveau-née Emelia[/caption]

Eamonn est devenu grand-père pour la première fois[/caption]

Maintenant, Eamonn a donné un premier aperçu du bébé Emelia, dont le père est le fils aîné de la star, Declan.

La photo montre Declan se blottissant contre son bébé en un clin d’œil en noir et blanc.

Il a légendé la photo: « Mon fils aîné Declan avec son premier-né et ma première petite-fille Emelia. Bienvenue dans le monde Emelia. Appelle-moi juste papa.

Declan est le fils d’Eamonn de son ex-femme Gabrielle avec qui il partage trois enfants.

Il s’est marié avec Jenny, qui est médecin, en Irlande en 2018.

Faisant l’annonce de la grossesse en avril, il a déclaré aux téléspectateurs de This Morning: « Declan est mon fils aîné, il a 32 ans et Jenny est sa femme bien-aimée.

« Ils viennent d’annoncer que moi, avec Valerie et Robin, la maman et le papa de Jenny, et Gabrielle, la maman de Declan, nous allons tous être grands-parents.

« C’est très bien. Étaient très heureux. »

L’épouse et co-animatrice d’Eamonn, Ruth Langsford, qui est la belle-mère de Declan, a ajouté : « Declan et Jenny – nous sommes tellement, tellement heureux pour vous. Beaucoup d’amour à vous.

« Ils vont être les parents les plus merveilleux. »

Eamonn a révélé qu’il était devenu ému lorsqu’il a appris la bonne nouvelle.

Il a déclaré : « Je ne pensais pas que je serais si heureux, mais quand ils m’ont annoncé la nouvelle, j’en suis devenu très ému.

« Je viens de penser : ‘Moi ? Je suis si jeune et dynamique.

« Quelle belle nouvelle, la régénération. L’ancien garde sort, le nouveau entre.

« Declan a le même âge que j’avais quand je, eh bien, ta maman, t’ai eu. »





«Jenny – nous vous souhaitons bonne chance. Le bébé est attendu pour juillet.

Il a également plaisanté : « S’il vous plaît, aucune obligation d’appeler l’enfant Eamonn.

« Nous ne savons pas si c’est un garçon ou une fille, nous voulons juste que vous soyez en bonne santé et heureux.

« Merci d’avoir apporté tant de joie et de bonheur dans nos vies. »

Ruth a plaisanté: « Je suis la méchante belle-mère, alors peut-être que je serai la méchante belle-mère maintenant. »