Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock

Ludacris avait sa famille à ses côtés lorsqu’il a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame jeudi. Ludacris (Christopher Bridgers, 45 ans) a assisté à la cérémonie du 18 mai avec sa femme, Ponts Eudoxieet ses quatre filles, Chance, Cadence, Cai et Karma. Il avait également sa famille à l’écran avec lui, comme vin Diesel – La co-vedette de Luda dans Rapide furieux franchise – était là pour cette occasion mémorable. « Fier au-delà des mots », a écrit Vin, 55 ans, en partageant une photo de l’événement sur son Instagram. « Heureux de t’appeler mon frère.

Outre Vin et sa famille, l’icône du rap de Luda, LL cool J, est apparu à la cérémonie. Karma, 21 ans, a surpris son père, car il pensait qu’elle allait être à un événement scolaire à travers le pays, selon Divertissement hebdomadaire. Au lieu de cela, elle s’est cachée dans les coulisses avant de surprendre Luda avec un discours sincère. « Pour mon rock, mon héros, mon père, les mots ne peuvent décrire à quel point être ici pour toi aujourd’hui signifie pour moi », a-t-elle déclaré, par EO.

« Après avoir reçu votre SMS jeudi me demandant si je pouvais me rendre à LA pour votre star hollywoodienne, il a fallu tout en moi pour trouver une excuse pour expliquer pourquoi je ne pouvais pas venir ici aujourd’hui », a déclaré Karma. « La vérité est que je ne manquerais ça pour rien au monde. »

« Ludacris est un incontournable de la culture pop depuis de nombreuses années », a déclaré Ana Martinez, producteur du Hollywood Walk of Fame, dans un communiqué annonçant que Ludacris reçoit la 2 756e étoile sur le Hollywood Walk of Fame. « En tant que rappeur et acteur, il a créé certains de nos moments musicaux et cinématographiques préférés, et nous sommes ravis de l’accueillir dans notre monument historique. » L’annonce a noté que Luda « a vendu plus de 24 millions d’albums dans le monde, avec des singles Levez-vous, revenez, Southern Hospitality, place numéro un, Money Maker, et Mon poussin mauvais.

Il a également noté que Ludacris « s’est solidifié en tant qu’artiste de premier plan » avec son rôle de Tej dans le Rapide furieux la franchise. Il est également apparu dans réveillon de Nouvel an, Sans attacheslauréat d’un Oscar Accident, et Agitation et flux. Il a également noté l’implication de Luda dans la plateforme éducative « KidNation » et la série animée Netflix Le monde de Karma. Il a également fondé la Fondation Ludacris « pour inspirer les jeunes et a participé à d’autres organisations caritatives telles que Make-A-Wish Foundation, USO, Feeding America et bien d’autres », selon le site Web Walk of Fame.

