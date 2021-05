Le fidèle chien de Gujarat Sadhvi parcourt 5 km pour sa procession funéraire, prouve que la loyauté est au-delà de la mort

Si quelqu’un avait besoin d’une preuve de la loyauté d’un chien envers ses compagnons humains, cela devrait être l’un des plus grands exemples. Un moine jaïn (sadhwi) âgé de 100 ans dans la région de Vesu à Surat est décédé et son chien faisait partie de ceux qui ont parcouru la longue distance de 5 km le long du voyage du palanquin (palki yatra) qui a transporté sa dépouille mortelle. Le chien a marché sous le palaki de sa maison au crématorium d’Umara qui est à une distance de 5 km. Les disciples qui étaient venus au crématorium se sont assurés plus tard que le chien était plus tard ramassé dans une voiture et déposé à Vesu, la localité à laquelle il appartient habituellement.

Le chien, apparemment un bâtard, avait l’habitude de se promener dans la région de Vesu où Piyush Varsha Sadhwi Maharaj résidait également dans l’appartement Rameshwaram. Elle avait déménagé dans la localité il y a quelques années et nourrissait souvent le chien.

Lorsque le sadhvi est décédé, certains habitants et ses disciples ont préparé la dépouille mortelle pour les derniers rites et le mardi. Mais quand le palki yatra du Sadhwi commença, son chien se mit également à marcher sous le palki. Au début, les gens pensaient que le chien allait quitter leur côté après un certain temps, mais cela a continué pendant un certain temps jusqu’à ce que certains le chassent. Mais à leur grande surprise, l’animal est revenu et a recommencé à marcher sous le palanquin.

Il ne les quitta pas avant que le yatra n’atteigne le crématorium d’Umra. Les habitants ont déclaré que lorsque les restes mortels du sadhwi ont été livrés à la flamme, le chien était toujours là, regardant tout jusqu’à ce que ce soit fini.

Une fois les derniers rites terminés, certaines personnes ont pris le chien dans une voiture et l’ont ramené dans la région de Vesu où il a été libéré.

