Le fiasco du président de la Chambre montre que les républicains sont incapables de gouverner | Andrew Gawthorpe

UNEprès le début d’une nouvelle session, la première chose à faire pour la Chambre des représentants est de choisir un orateur. Pendant un siècle, cela a été une simple formalité, le parti au pouvoir ayant suffisamment d’organisation et de respect pour le pays pour passer rapidement à d’autres questions. Mais mardi, le parti républicain a rompu cette série de compétences de base, échouant lors de trois scrutins séparés à trouver les voix pour installer Kevin McCarthy, le favori présumé, comme président.

Alors que le groupe d’irréconciliables de la droite dure opposés à McCarthy s’agrandit plutôt que de se réduire au fil de la journée, il est rapidement devenu clair que l’aspirant orateur n’avait aucun plan pour sortir de l’impasse. S’il espérait que ses adversaires finiraient par se lasser du symbolisme et se plier à la réalité pratique, il s’est trompé – pour un grand groupe de législateurs républicains, en particulier ceux du Freedom Caucus d’extrême droite, le symbolisme est le but même de l’exercice d’une fonction. Ils sont venus à Washington non pas pour construire mais pour détruire, et abattre McCarthy n’est que le début.

Le spectacle d’un parti incapable même de décider qui devrait le diriger est éclairant pour les électeurs, et les démocrates devraient certainement célébrer ces malheurs républicains. C’est la performance étonnamment solide des démocrates à mi-parcours de l’automne qui a mis les républicains dans cette position pour commencer. N’ayant qu’une faible majorité à la Chambre, McCarthy peut facilement être pris en otage par les membres les plus d’extrême droite de son parti – ce qui n’est pas très beau pour un parti qui souffre déjà de la perception qu’il est extrême et déconnecté.

Mais l’irresponsabilité républicaine ne met pas seulement en danger les perspectives électorales du parti, elle met également en danger le pays. L’Amérique a besoin d’une Chambre des représentants qui fonctionne avec un orateur responsable afin de s’acquitter de fonctions de base comme le financement du gouvernement et l’augmentation de la limite de la dette. Les enjeux sont énormes et l’embouteillage n’est pas une option. Le dernier arrêt coûte à l’économie 11 milliards de dollars, et un échec à augmenter le plafond de la dette pourrait être encore pire, conduisant les États-Unis à faire défaut sur leur dette et à briser l’économie mondiale.

Pourtant, ce sont précisément ces fonctions de base que les républicains veulent saboter ou militariser, un processus qui pourrait finalement conduire au même résultat. Même la position républicaine “modérée” représentée par McCarthy est de refuser de relever le plafond de la dette sans réduction des dépenses, et dans toute négociation sur la question, il deviendrait rapidement l’otage du Freedom Caucus. Certains de ses membres se sont engagés à s’opposer à toute augmentation du plafond de la dette, tandis que d’autres exigent en retour des coupes impopulaires dans des programmes tels que la sécurité sociale et l’assurance-maladie. Un vote de financement du gouvernement viendrait avec des demandes similaires. Dans les deux cas, le résultat est susceptible d’être une paralysie alors que le parti lutte pour parvenir à l’unité.

Ces matchs ne se termineront pas bien pour le pays

Un autre moment dangereux sera l’adoption du Farm Bill, qui doit être renégocié en 2023. Ce projet de loi, adopté tous les cinq ans, prévoit à la fois des subventions aux agriculteurs et des programmes de protection sociale pour les familles affamées, et les républicains sont en regardant procéder à des coupes profondes dans ce dernier. Près de 40 millions d’Américains utilisation des coupons alimentaires chaque année, et les républicains veulent réduire considérablement ce nombre en réduisant le programme ou en imposant des exigences de travail. Encore une fois, le résultat sera un jeu de poulet législatif.

Ces matchs ne se termineront pas bien pour le pays. Dans tous ces cas, il y a un risque énorme qu’un parti qui ne peut même pas s’entendre sur qui devrait être l’orateur aura du mal à faire adopter quoi que ce soit. La majorité républicaine est si mince, et ses membres extrémistes si nihilistes, qu’ils risquent de se révéler incapables de satisfaire les besoins les plus élémentaires du pays. Celui qui finira par devenir orateur sera en sursis, sous réserve d’être expulsé de ses fonctions à moins qu’il n’accepte les demandes du Freedom Caucus. Parce que les républicains plus modérés sont peu susceptibles d’accepter ce que veut la droite, le résultat sera la paralysie – et le chaos économique.

Au lieu de gouverner, les républicains de la Chambre auront d’autres priorités, à savoir poursuivre une série de enquêtes ridicules dans Hunter Biden, le traitement des insurgés après l’émeute du 6 janvier et «la militarisation du gouvernement fédéral», une expression fourre-tout pour ce que la droite prétend être la politisation du ministère de la Justice et du FBI. McCarthy a déjà accepté de redonner des places au comité à Marjorie Taylor Greene et Paul Gosar, qui avaient tous deux été précédemment démis de leurs fonctions pour s’être livrés à une rhétorique violente.

Tout cela montre que les problèmes d’extrémisme du parti républicain s’étendent bien au-delà de la personne de Donald Trump. Même si Trump devait se retirer de la politique demain, les républicains de la Chambre passeraient encore les deux prochaines années embourbés dans des batailles idéologiques insolubles et des enquêtes partisanes aiguës, les membres les plus durs et les plus ridicules absorbant les projecteurs des médias.

Le parti républicain se dirigera vers 2024 avec sa réputation d’extrémisme et d’incompétence amplifiée. Les Américains ne peuvent qu’espérer qu’il ne causera pas trop de dégâts au pays entre-temps.