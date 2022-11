Le fiasco des billets de Taylor Swift conduit à des appels pour que Ticketmaster et Live Nation se séparent

Il y a quelque chose à propos de Taylor Swift et des ruptures.

Les militants et les législateurs renouvellent leurs appels à scinder Ticketmaster et Nation en direct après un fiasco sur les ventes de billets pour la prochaine tournée “Eras” de la superstar de la pop, qui devrait débuter en mars.

Live Nation, qui a fusionné avec Ticketmaster en 2010, fait l’objet de critiques de longue date concernant sa taille et sa puissance dans l’industrie du divertissement. Les gens ont amplifié leurs plaintes cette semaine lorsque les billets pour les billets Swift ont été mis en prévente sur le site Web de Ticketmaster. La société a été forcée de prolonger les préventes après que les fans ont afflué sur le site, provoquant des perturbations du site et des files d’attente lentes.

Les acheteurs de billets se sont immédiatement tournés vers les médias sociaux pour se plaindre après que le site Web a semblé se bloquer ou se bloquer pendant les achats, laissant beaucoup de personnes incapables d’obtenir des billets pour le spectacle. Certains utilisateurs ont reçu une page d’erreur indiquant : “Nous sommes désolés ! Quelque chose s’est mal passé de notre côté et nous devons recommencer. Les choses cassées sont un frein – notre équipe s’en occupe pour que cela ne se reproduise plus.”

Les législateurs demandent également au ministère de la Justice d’enquêter sur l’entreprise.

“Rappel quotidien que Ticketmaster est un monopole”, a écrit la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., dans un Tweet mardi. “Sa fusion avec LiveNation n’aurait jamais dû être approuvée, et ils doivent être maîtrisés. Brisez-les.”

De même, le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., A qualifié la vente de tournée de Swift “d’exemple parfait de la façon dont la fusion Live Nation/Ticketmaster nuit aux consommateurs en créant un quasi-monopole”, dans un Tweet publié mardi.

“J’ai longtemps exhorté le DOJ à enquêter sur l’état de la concurrence dans l’industrie de la billetterie”, a-t-il ajouté. “Les consommateurs méritent mieux que ce comportement anti-héros.”

Les représentants de Live Nation n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

D’autres se sont plaints des longs délais d’attente et de la confusion concernant les billets et les codes de prévente des “fans vérifiés”. Le programme de fans vérifiés, qui a été créé en 2017, a été conçu pour garder les billets entre les mains des vrais fans et non des revendeurs.

Mais cela n’a pas semblé fonctionner dans plusieurs cas. En quelques heures, les billets pour la tournée étaient déjà en vente sur le marché secondaire à des prix exponentiels.

Les billets pour la tournée “Eras” coûtent entre 49 $ et 450 $, avec des forfaits VIP à partir de 199 $ et atteignant 899 $. Les prix du marché secondaire peuvent être vus allant de 800 $ à 20 000 $ par billet.

“La [Taylor Swift] portail ne va pas bien pour de nombreux Swifties “, a écrit le représentant Bill Pascrell, DN.J., dans un tweet mardi. “J’entends parler de plantages de sites et de fans qui attendent pendant des heures. On pourrait penser que tous ces frais de service et de commodité pourraient aller à un site Web fonctionnel.”

Les militants ont accusé Ticketmaster et Live Nation d’abuser de leur pouvoir de marché et ont appelé à la dissolution de l’entreprise.

“Malgré les promesses d’une concurrence accrue et des avantages pour les consommateurs, ils contrôlent désormais 70 % du marché principal de la billetterie et des lieux d’événements en direct”, selon une coalition d’activistes appelée “Break Up Ticketmaster”. “Ils augmentent le prix des billets, facturent des frais de pacotille et exploitent les artistes, les lieux indépendants et les fans. Le ministère de la Justice peut inverser cette fusion et ramener la concurrence dans l’industrie. Aidez-nous à exiger qu’ils le fassent.”

La dernière tournée de Swift, qui fait suite à la sortie de son nouvel album record “Midnights”, a fixé 52 dates à ce jour, la plus grande tournée de la chanteuse à ce jour. La tournée “Eras” pourrait battre le propre record de Swift pour les ventes brutes de billets en Amérique du Nord.