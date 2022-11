Le fiasco de Taylor Swift Ticketmaster est dû à la demande, aux bots, déclare le PDG de Liberty Media

Maintenant, nous avons de mauvais bots.

Le PDG de Liberty Media, Live Nation principal actionnaire, a défendu le promoteur de l’événement contre les appels à sa rupture suite à une tempête de pépins et de pannes de site lors des préventes de Ticketmaster cette semaine pour la prochaine tournée de Taylor Swift.

Live Nation est sympathique aux fans qui n’ont pas pu obtenir de billets, a déclaré Greg Maffei sur “Squawk on the Street” de CNBC jeudi. “C’est une fonction de Taylor Swift. Le site était censé s’ouvrir à 1,5 million de fans vérifiés de Taylor Swift. Nous avons eu 14 millions de personnes sur le site, y compris des bots, qui ne sont pas censés être là.”

Maffei a déclaré que Ticketmaster avait vendu plus de 2 millions de billets mardi et que la demande pour Swift “aurait pu remplir 900 stades”.

“Cela a dépassé toutes les attentes”, a-t-il déclaré, expliquant qu’une grande partie de la demande était centrée sur le fait que Swift n’a pas tourné depuis la tournée des stades “Reputation” en 2018.

Liberty Media détient des participations dans un vaste éventail d’intérêts dans les médias et le divertissement. Jeudi, il a annoncé qu’il se sépare des Braves d’Atlanta de la Ligue majeure de baseball en un stock adossé à des actifs. Liberty a également déclaré qu’il créerait une nouvelle action appelée Liberty Live, qui inclura sa participation dans Live Nation.

Live Nation, qui a fusionné avec Ticketmaster en 2010, fait l’objet de critiques de longue date concernant sa taille et sa puissance dans l’industrie du divertissement. Les gens ont amplifié leurs plaintes cette semaine lorsque les billets pour la prochaine tournée Eras de Taylor Swift ont été mis en prévente sur le site Web de Ticketmaster. La société a été forcée de prolonger les préventes après que les fans ont afflué sur le site, provoquant des perturbations du site et des files d’attente lentes.

Maffei a également défendu Live Nation contre les inquiétudes des législateurs et des militants selon lesquelles Ticketmaster et Live Nation abusent de leur pouvoir de marché. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y, a tweeté mardi que Live Nation et Ticketmaster devraient être séparés.

“Bien qu’AOC n’aime peut-être pas tous les éléments de notre activité, il est intéressant de noter qu’AEG, notre concurrent, qui est le promoteur de Taylor Swift, a choisi de nous utiliser car, en réalité, nous sommes le vendeur de billets le plus important et le plus efficace au monde”, dit Maffei. “Même nos concurrents veulent venir sur notre plateforme.”

Les militants soutiennent que, parce que Live Nation contrôle 70% du marché de la billetterie et des lieux d’événements en direct, les concurrents n’ont guère le choix de savoir où vendre leurs billets et ont appelé le ministère de la Justice à annuler la fusion de 2010.