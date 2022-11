Le fiasco de Taylor Swift-Ticketmaster a des fans qui le comparent à la plainte antitrust de Pearl Jam: “Finir le travail”

Pearl Jam est devenu un sujet tendance jeudi après que Ticketmaster a annulé la vente publique de “The Eras Tour” de Taylor Swift suite à une forte demande lors des préventes.

En 1994, Pearl Jam avait porté plainte contre Ticketmaster, alléguant des pratiques anticoncurrentielles et monopolistiques. Le ministère de la Justice a finalement refusé d’engager une action antitrust contre la société.

À l’époque, Ticketmaster avait vendu 55 millions de billets pour environ 1,6 milliard de dollars. Le groupe de rock a affirmé que la société proposait des billets trop élevés pour ses fans adolescents.

Dans une déclaration en deux phrases, le ministère de la Justice a déclaré qu’il avait informé la société mère, Ticketmaster Holdings Group Inc., qu ‘”il clôt son enquête antitrust sur les pratiques contractuelles de cette entreprise”. Aucune action en justice n’a été intentée, donc l’affaire était terminée. Cependant, la division antitrust a averti les participants de l’industrie que le gouvernement “continuera de surveiller l’évolution de la concurrence dans l’industrie de la billetterie”.

Avance rapide jusqu’à jeudi, Ticketmaster est à nouveau confronté à des problèmes de billetterie.

Greg Maffei, PDG de Liberty Media, a parlé du fiasco des billets lors d’une apparition sur “Squawk on the Steet” de CNBC. Les fans vérifiés ont reçu des codes pour participer à la prévente de Ticketmaster mardi, mais beaucoup ont affirmé que leurs codes ne fonctionnaient pas.

“C’est une fonction de Taylor Swift. Le site était censé s’ouvrir à 1,5 million de fans vérifiés de Taylor Swift”, a déclaré Maffei. “Nous avons eu 14 millions de personnes sur le site, y compris des bots, qui ne sont pas censés être là.”

La demande “aurait pu remplir 900 stades”, a-t-il déclaré.

Les fans sur Twitter ont rapidement comparé les problèmes rencontrés par Pearl Jam avec Ticketmaster à la situation actuelle de Swift.

“Vous vous souvenez quand personne n’a prêté attention à ce que Pearl Jam essayait de dire à propos de Ticketmaster ? Et ils se disputaient contre des frais supplémentaires de plus de 3,50 $. 30 ans plus tard, ils ont complètement monopolisé et maintenant les gens veulent tout d’un coup aller au combat. Seulement à cause de Taylor Swift…” un utilisateur a écrit.

Un autre a ajouté, “Les fans de Taylor Swift ont finalement tué Ticketmaster et terminé le travail commencé par Pearl Jam il y a près de 30 ans, ce qui démontre le potentiel de la coopération intergénérationnelle contre ceux qui abusent du pouvoir.”

“@taylorswift13 pouvez-vous et @PearlJam sauter sur un rapide appel Zoom?” un autre a plaisanté.

Fox News Digital a contacté Pearl Jam pour un commentaire.

Dans les années 90, le porte-parole de Ticketmaster, Larry Solters, a partagé une déclaration avec l’Associated Press selon laquelle la décision du ministère de la Justice prouvait que l’entreprise ne manipulait pas le coût des billets de concert vendus sur son site Web.

“Son enquête, qui a été (…) exploitée par des groupes d’intérêts spéciaux intéressés, démontre que ces affirmations n’ont aucun fondement”, a déclaré Solters. “Ticketmaster ne fixe pas le prix des billets ni ne détermine les horaires des tournées. Nous fournissons simplement aux consommateurs un moyen pratique d’acheter des billets.”

En juin 1995, Pearl Jam a lancé sa première tournée sans l’aide de Ticketmaster, mais n’a pu se produire dans aucune arène ou lieu contrôlé par la société.

Bien que Pearl Jam ait pu organiser une tournée, Ray Garman, qui était le président de la Fillmore Mercantile Bank de Philadelphie et a financé la tournée, a déclaré : « Les salles dans lesquelles nous avons joué étaient à l’écart et non les salles normales d’un groupe de Pearl. La stature de Jam jouerait. La concurrence n’existe pas dans les grandes salles qui sont nécessaires pour que l’économie d’un groupe de tournée en direct fonctionne.

Aujourd’hui, près de 20 ans plus tard, Le procureur général du Tennessee, Jonathan Skrmetti a lancé une enquête sur Ticketmaster en raison du nombre de problèmes soulevés par les clients tout au long des préventes Swift.

“Le procureur général du Tennessee, Jonathan Skrmetti, est préoccupé par les plaintes des consommateurs concernant @Ticketmaster. Lui et son équipe de protection des consommateurs utiliseront tous les outils disponibles pour s’assurer qu’aucune loi sur la protection des consommateurs n’a été violée”, a tweeté son bureau mercredi.

Lauryn Overhultz de Fox News Digital et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.