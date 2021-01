Un candidat républicain au Congrès a affirmé que son fiancé pharmacien avait été limogé après le New York Times lié à son Instagram montrant le couple sonnant la nouvelle année à Mar-a-Lago.

George Santos, qui a cherché sans succès un siège pour le 3e district de New York, a critiqué le journal samedi, l’accusant d’exposer sa famille à un « danger » et de dépouiller son fiancé de son « gagne-pain ».

« Mon fiancé et moi avons dû quitter notre maison ce soir avec nos 4 chiens grâce à la publication @nytimes de mon Instagram me montrant à la fête du réveillon du Nouvel An #MarALago », a déclaré Santos dans un tweet.

Il a expliqué que son fiancé, un pharmacien qui avait travaillé «par quarts de 12 heures / 7 jours» pendant neuf mois pendant la pandémie, avait perdu son emploi à la suite de l’article.

Candidat raté au Congrès du 3e district de New York, George Santos (à droite) a affirmé que son fiancé (à gauche) avait été limogé après que le New York Times ait été lié à son Instagram montrant des photos du couple célébrant NYE à Mar-a-Lago

Santos a partagé un tweet samedi affirmant que le couple avait dû quitter leur domicile après que son fiancé ait perdu son emploi de pharmacien à cause des photos

« La violence contre nous est réelle », a ajouté Santos, bien qu’il n’ait pas expliqué pourquoi le couple a dû quitter son domicile.

La fête annuelle du réveillon du Nouvel An du président Trump a suscité des critiques cette année après que des centaines d’invités se sont rassemblés dans la station malgré les cas de coronavirus, les décès et les hospitalisations qui ont atteint des niveaux records aux États-Unis.

Un rapport du NYT sur le gala de vendredi incluait un lien vers l’Instagram de Santos, qui est public, qui offrait un aperçu de l’opulente salle de Palm Beach où 500 invités auraient été invités.

Santos a partagé plusieurs photos de la salle de bal richement décorée, du menu du dîner, ainsi que de certains d’entre lui et de son fiancé posant avec des alliés de Trump comme Rudy Giuliani.

Sur certaines photos, des invités ont été vus blottis les uns contre les autres, sans masque en vue.

Santos, du Queens, New York, avait partagé plusieurs photos de la fête où il a été vu côtoyer des alliés de Trump, dont Rudy Giuliani

Le gala annuel du réveillon du Nouvel An de Trump dans son complexe de Mar-a-Lago a suscité des critiques cette année après que des centaines d’invités sans masque se sont rassemblés dans la salle de bal au milieu de la hausse des cas de coronavirus

Santos a accusé le NYT d’avoir dépouillé son fiancé de son « gagne-pain »

Santos a également partagé ses doléances sur Instagram, en écrivant dans une légende: « @Nytimes, vous avez exposé ma famille à un danger et avez dépouillé (sic) l’un de nous de notre gagne-pain! Ce n’est pas américain.

Le New York Times n’a pas encore répondu aux accusations des Santos.

La fête annuelle du NYE est une tradition qui précède le passage de Trump à la Maison Blanche et des centaines de personnes y assistent généralement.

La salle de bal principale peut accueillir 700 personnes et des salles de bal plus petites sont disponibles pour ajouter à la taille de la foule.

Le président Trump et la première dame Melania ont été contraints de sauter l’événement cette année au milieu de sa bataille avec le Congrès sur le projet de loi de secours COVID-19.

Les billets pour l’événement coûtaient 1 000 $ chacun, a déclaré une personne participant au gala à DailyMail.com. Une personne doit être membre de Mar-a-Lago ou invité d’un membre pour y assister.

À l’intérieur de l’immense salle de réception avant l’arrivée des fêtards pour la fête scintillante de Palm Beach

Les invités ont dîné sur un menu qui comprenait « M. Salade Trump’s Wedge, tortellini au fromage et plat de bœuf Wagyu

Les atouts: les enfants du président se sont réunis dans son domaine de Mar-a-Lago pour son gala annuel de la Saint-Sylvestre jeudi

Malgré la controverse, le récit de Santos et les photos de la fête restent publics.

Des publications antérieures de ses comptes sur les réseaux sociaux montrent que l’homme de 32 ans se frottait les coudes avec d’autres membres du clan Trump lors d’autres événements politiques.

En août, il a partagé une photo à « Trumpstock », un défilé de bateaux Trump organisé à Montauk, Long Island, où il a été vu posant aux côtés de Kimberley Guilfoyle.

Santos, de Jackson Heights dans le Queens, a été le premier candidat ouvertement gay au Congrès du NY GOP.

Il a lancé une campagne populaire en 2020 «pour empêcher le socialisme de s’établir dans notre grand pays».