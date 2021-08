Le fiancé, la mère et la grand-mère d’une femme meurent tous la même semaine de Covid – et disent que leur dernier souhait était qu’elle se fasse vacciner

UNE FEMME dont le fiancé, la mère et la grand-mère sont tous décédés la même semaine de Covid a déclaré que leur dernier souhait était qu’elle se fasse vacciner.

Tiffany Devereaux, 35 ans, s’est exprimée après leur mort en déclarant : « Je me sens tellement perdue… «

Tiffany Devereaux, 35 ans, s’est exprimée suite au décès de son fiancé Crédit : Facebook/Tiffany Devereaux

La mère de Tiffany, 65 ans, aurait été en bonne santé avant de tomber malade Crédit : Facebook/Darlene Glass

Tiffany a déclaré que sa grand-mère, 85 ans, était la seule vaccinée Crédit : Facebook/Tiffany Devereaux

Elle a confié à Fox 19 : « J’ai perdu ma grand-mère samedi, j’ai perdu mon fiancé lundi et j’ai perdu ma maman hier [Thursday].

« J’ai dû éviter d’aller aux funérailles de ma memaw pour pouvoir me rendre à l’hôpital pour dire au revoir à ma maman.

« Je me sens perdu. Je me sens tellement perdu. Je ne sais pas quoi penser ou comment me sentir en ce moment. Je veux récupérer mes proches.

« Ce sont eux qui m’ont toujours aidé à traverser les moments difficiles de ma vie, et maintenant, ils sont tous partis.

« Mon fiancé, ma mère et moi, aucun de nous n’est vacciné.

« Ma mère et mon fiancé, leur dernier souhait était que je me fasse vacciner. Ils m’ont dit à quel point ce virus était douloureux. »

PLAIDOYER VACCIN

Son fiancé, Britt McCall, 35 ans, et sa mère, 65 ans, auraient été en bonne santé avant de tomber malades.

Le père de Britt, Mark, 60 ans, est également décédé, rapporte CNN. Sa mère est hospitalisée.

Devereaux, de Jacksonville, en Floride, a déclaré qu’elle avait également été testée positive mais n’avait présenté que des symptômes bénins.

Tiffany a ajouté : « Je veux juste que tout le monde sache à quel point c’est important. »

TRAGÉDIE AMÉRICAINE

Un GoFundMe pour la famille de Tiffany a permis de récolter plus de 5 000 $.

Une page de collecte de fonds distincte a été créée pour la famille de Britt et avait collecté plus de 10 000 $ dimanche.

Les autorités exhortent les Américains à se faire vacciner alors que la variante Delta continue de faire des ravages.

Joe Biden a déploré cette semaine la « tragédie américaine » des décès en augmentation mais évitables parmi les non vaccinés.

« En ce moment, trop de gens meurent ou regardent quelqu’un qu’ils aiment mourir et disent: » Si je venais de recevoir le vaccin « », a déclaré Biden dans un discours sombre depuis la salle est de la Maison Blanche.

« C’est une tragédie américaine. Des gens meurent qui n’ont pas à mourir.

Biden s’était fixé comme objectif le 4 juillet d’obtenir au moins un tir chez 70% des adultes.