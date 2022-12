Le fiancé d’Olivia Attwood, Bradley Dack, rompt le silence après avoir été agressée verbalement par deux inconnus

Le fiancé d’OLIVIA Attwood, Bradley Dack, a rompu son silence après avoir été agressé verbalement par deux inconnus.

Olivia, 31 ans, a déclaré qu’un propriétaire de chien s’était retourné contre elle en la traitant de “salope à la télé” et de “psycho” dans une vile diatribe.

Le fiancé d’Olivia Attwood, Bradley Dack, s’est précipité pour sa défense après avoir été agressée verbalement[/caption]

La star a fondu en larmes dans sa voiture après l’épreuve d’aujourd’hui[/caption]

Olivia, qui a dû quitter I’m A Celeb cette année, a parlé à ses abonnés Instagram à travers des flots de larmes dans sa voiture, alors qu’elle expliquait qu’elle avait eu une confrontation en promenant son chien lorsqu’une femme puis un homme se sont retournés contre elle.

Maintenant, son fiancé, le footballeur Bradley, a dénoncé ce qui s’est passé sur ses réseaux sociaux.

Il a écrit: “Absolument dégoûté d’entendre comment Liv a été traitée aujourd’hui avec les chiens dans le parc…

“Et puis se faire suivre par un mec jusqu’à la voiture, c’est honteux. Je suppose que c’est le monde dans lequel nous vivons maintenant.

Olivia a également critiqué les passants qui se sont arrêtés pour filmer son calvaire au lieu d’aider – en disant simplement: “Les gens sont mauvais.”

Le joueur de 31 ans a sangloté: «Je viens littéralement de vivre l’expérience la plus horrible. Je n’arrive pas à croire à quoi ressemblent les gens.

“J’étais juste dans le parc avec les chiens et il y avait un cockapoo et Lola est allée dire bonjour. Ils remuaient tous la queue – pas de problème.

“Je n’ai jamais eu de problème avec mes chiens. J’ai l’un des meilleurs comportements du pays. Elle ne serait pas dévoyée si elle était un problème.

“Je marchais, la femme s’est précipitée et a ramassé son chien sans raison.”

Olivia a ajouté: “De toute évidence, cela a fait paniquer Lola, alors Lola lui a évidemment aboyé mais n’a pas piqué de morsure, n’a établi aucun contact avec le chien ou la femme.

“Elle se retourne vers moi et me dit : ‘Tu es une putain de folle. Je sais qui tu es – tu es cette putain de salope de la télé. Vous êtes ce putain de s ** g qui vient de Love Island.

« Elle dit que je suis un psychopathe, comme tous les jurons sous la planète. Évidemment, parce qu’elle a crié et que j’ai un chien de sauvetage, Lola était comme paniquée.

“Lola faisait alors des tours alors j’essayais de mettre la main sur Lola et cette femme était comme crier.”

Olivia a expliqué que son calvaire s’est poursuivi alors qu’elle retournait à sa voiture.

Elle a déclaré: «Je récupère les chiens et je retourne au parking et un homme d’âge moyen, dans la soixantaine, me suit à travers le parking.

«Je pensais: ‘Est-ce qu’il va à sa voiture? Qu’est-il en train de faire?’ Il se lève derrière moi et me dit : « Je sais qui tu es. J’ai dit: ‘Qu’est-ce que tu veux dire, qu’est-ce que mon chien a fait? Il a aboyé sur un autre chien.

“Il disait: ‘Vos putains de chiens sont dégoûtants.'”

Olivia promenait son chien à l’époque[/caption]