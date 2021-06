Le fiancé de Vanessa Guillen a découvert qu’elle avait été démembrée sur Twitter et révèle la dernière fois qu’il a vu un soldat tué

LE fiancé du soldat assassiné Vanessa Guillén a découvert que son corps avait été démembré et enterré sous du béton sur Twitter alors qu’il révèle la dernière fois qu’il l’a vue dans une nouvelle interview.

Juan Cruz a proposé à Guillén, 20 ans, juste un mois avant qu’elle ne soit assassinée à Fort Hood, au Texas, par la CPS. Aaron Robinson, qui s’est suicidé alors que les flics tentaient une arrestation.

Juan Cruz a proposé à Guillén juste un mois avant son assassinat Crédit : ABC

Cruz a dit que cela ressemblait toujours à un « cauchemar » Crédit : ABC

Cruz a déclaré qu’il était au travail lorsqu’il a appris la nouvelle sur la façon dont Robinson a démembré le corps de sa fiancée et l’a placé dans trois tombes séparées, prétendument avec l’aide de sa petite amie Cecily Aguilar.

Elle a plaidé non coupable des accusations de complot en vue de cacher et de détruire des preuves malgré le fait qu’elle ait dit plus tôt aux flics son implication.

« C’est venu sur Twitter, tout le monde parlait et j’ai cliqué sur la conversation qui se déroulait et j’ai commencé à entendre l’histoire de ce qui s’est passé », a déclaré Cruz à ABC News lors d’une interview diffusée vendredi soir lors du documentaire What Happened to Vanessa .

« J’étais au travail. J’ai commencé à avoir des crises d’angoisse. Je suis monté dans ma voiture et j’ai commencé à pleurer.

Guillén avait toujours rêvé de servir son pays, dit sa famille

Aaron Robinson s’est suicidé alors que la police tentait de l’arrêter Crédit : Facebook

Le fiancé au cœur brisé du soldat a également évoqué la dernière fois qu’il l’avait vue, trois jours avant sa disparition.

Née de parents immigrés mexicains à Houston, Guillén rêvait de servir son pays depuis son enfance, a déclaré sa famille.

Elle a commencé à s’entraîner dans l’armée en juin 2018 et a ensuite été stationnée à Fort Hood.

Pourtant, Guillén faisait le trajet de trois heures pour rentrer à Houston chaque week-end pour voir sa famille.

Cruz a dit à ABC qu’il l’avait vue pour la dernière fois quand elle l’avait embrassé au revoir avant de retourner à la base.

« Elle m’a dit : ‘Je t’aime. Bonne nuit », a-t-il déclaré.

« Puis, le lendemain, elle s’est réveillée, genre, à 5 heures du matin pour partir pour Fort Hood… Je dormais encore mais je me souviens qu’elle m’a embrassé et qu’elle est partie. »

Cruz détaille la dernière fois qu’il a vu Guillén dans une nouvelle interview Crédit : ABC

Robinson a été signalé comme la dernière personne à avoir vu Guillén le 22 avril Crédit : reportez-vous à la légende

La recherche du jeune soldat s’est poursuivie pendant des mois Crédit : Instagram

L’amie et camarade soldat de Guillén, Betavious « Tay » Hightower, a été la première à tirer la sonnette d’alarme le 22 avril après qu’elle n’ait pas répondu malgré leur intention d’aller faire une randonnée après le travail.

Pourtant, Cruz a déclaré à ABC que lui et la famille de Guillen craignaient déjà qu’elle ne leur réponde pas.

« Je savais que quelque chose n’allait pas parce que je vérifiais ses réseaux sociaux », a déclaré Cruz.

« J’étais comme, ‘Mec, j’espère [will] voir un tweet ou quelque chose. Je vérifiais juste, mais rien.

Ce soir-là, il a commencé à chercher avec la sœur de Guillen, Mayra, après qu’ils se soient rendus à Fort Hood à la tombée de la nuit.

« JE [was] aller aux stations-service, aux magasins, aux [bus stops] publication manquante [signs] … aimer [for] l’amour de ma vie. C’est un cauchemar », a déclaré Cruz.

« En allant là-bas, je pleurais juste parce que je ne pouvais pas le comprendre », a également déclaré Mayra Guillen à ABC.

« Je ne voulais pas penser au pire, mais [I was experiencing] beaucoup de panique.

Guillén aurait dit à sa mère qu’elle était harcelée Crédit : Instagram

Elle a été retrouvée démembrée dans trois tombes différentes Crédit : Fort Hood

Le corps de Guillén a finalement été retrouvé le 30 juin après que des enquêteurs et des volontaires eurent découvert une odeur dans une zone le long de la rivière Leon.

Pourtant, la famille de Guillén a déclaré que rien n’avait été fait pour protéger la jeune femme avant sa mort.

Au cours de l’enquête, sa mère Gloria Guillén avait insisté sur le fait que sa fille lui confiait qu’elle était victime de harcèlement sexuel à Fort Hood mais qu’elle craignait ce qui se passerait si elle s’exprimait.

Hightower a également affirmé qu’il avait demandé à l’enquête de se concentrer sur Robinson dès le départ.

« Nous leur avons dit sur qui enquêter dès le début, et ce n’est pas ce qui s’est passé. Donc, j’ai l’impression qu’ils auraient dû arriver à cette conclusion bien plus tôt qu’ils ne l’avaient fait », a-t-il déclaré à ABC.

« [I was] en colère et triste à la fois parce qu’il était face à nous tout le temps », a ajouté Hightower.

« On le soupçonnait. Nous avons essayé de leur dire que c’était cette personne, et qu’il se promenait comme si de rien n’était. Et il était aussi autour de nous. Et c’est comme si nous aurions pu faire quelque chose, mais nous ne le savions pas.

Cruz affirme également que l’enquête « nous a échoué depuis le début » car il dit que la mort de Guillén semble toujours « comme un cauchemar ».

Les hommages ont afflué pour le soldat assassiné lors de la recherche Crédit : AP

Sa famille a dénoncé les échecs de l’enquête Crédit : AP

Guillén était un natif du Texas né d’immigrants mexicains

« Les souvenirs ne meurent jamais », a-t-il déclaré.

« Cela ressemble à un cauchemar lorsque je traverse Houston. Je vois ses peintures murales et je me dis : ‘Merde, c’est la réalité. Elle n’est plus là. D’un autre côté, les peintures murales ne sont pas faites pour n’importe qui. Cela m’a apporté un peu de paix dans mon cœur.

Le corps de Guillén a été exhumé dans une tombe peu profonde à 20 miles à l’est de Fort Hood, au Texas, en juillet dernier.

Son corps a été si horriblement matraqué, démembré et brûlé que les enquêteurs n’ont pas pu utiliser les dossiers dentaires pour identifier le soldat assassiné.

Les flics ont dû utiliser l’ADN d’échantillons d’os et de cheveux pour identifier le cadavre.

Des enquêteurs fédéraux et militaires ont déclaré que Guillén avait été tué et démembré par son compagnon d’armes Aaron David Robinson, 20 ans.

Robinson s’est suicidé après que les autorités l’ont emmené pour interrogatoire et il s’est échappé de la salle de conférence.

Aguilar, 22 ans, a été condamné et accusé d’avoir prétendument aidé Robinson à mutiler et à se débarrasser des restes de Guillén.

Elle risque jusqu’à 20 ans de prison et une amende maximale de 250 000 $.

Le Congrès a commencé à enquêter sur les morts mystérieuses, les disparitions et les agressions sexuelles à Fort Hood en septembre après avoir été mis en évidence par le meurtre de Guillen.

L’enquête était dirigée par les représentants démocrates Stephen Lynch et Jackie Speier, qui président tous les deux le sous-comité du Comité de surveillance et de réforme sur la sécurité nationale et le Sous-comité des services armés sur le personnel militaire, respectivement.

Les enquêtes des deux sous-comités se sont concentrées sur la question de savoir si les décès récents « peuvent être symptomatiques de déficiences sous-jacentes en matière de leadership, de discipline et de moral tout au long de la chaîne de commandement ».

Les représentants ont promis de divulguer les conclusions de l’enquête aux familles des soldats décédés « qui ont peut-être été défaillants par un système et une culture militaires qui étaient en fin de compte responsables de leurs soins et de leur protection ».

Fort Hood compte plus de 60 000 personnes, dont près de 37 000 militaires.