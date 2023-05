Le fiancé de Vaibhavi Upadhyaya écrit une note émotionnelle quelques jours après la disparition prématurée de l’acteur

L’acteur Vaibhavi Upadhyaya est récemment décédé dans un accident de voiture lors de vacances dans l’Himachal Pradesh. Le fiancé d’Upadhyaya, qui était avec elle lors de l’accident, lui a écrit une note émouvante.

Le fiancé de Vaibhavi, Jay Gandhi, a partagé une photo de Vaibhavi de l’événement et a exprimé ses sentiments.

Dans la note, Jay a écrit sur sa poignée Instagram, « Jusqu’à ce que nous nous revoyions … Ces souvenirs spéciaux de vous apporteront toujours un sourire si seulement je pouvais vous avoir de retour pendant un petit moment, puis nous pourrions nous asseoir et parler à nouveau juste comme nous avions l’habitude de le faire. Tu as toujours beaucoup compté et tu le feras toujours aussi. Le fait que tu ne sois plus là me causera toujours de la douleur, mais tu es à jamais dans mon cœur jusqu’à ce que nous nous revoyions… RIP mon amour.













Les deux étaient en vacances lorsque leur voiture est tombée dans une vallée après avoir été heurtée par un camion. L’acteur aurait été blessé à la tête alors qu’il tentait de sortir de la voiture. La police affirme que les deux ne portaient pas leur ceinture de sécurité, bien que ces affirmations aient été refusées par Jay.

Vaibhavi était surtout connue pour son interprétation de Jasmine Mawani dans Sarabhai Vs Sarabhai.