Le fiancé de Toya Johnson répond à Memphitz

Hier sur Instagram, Memphitz (Mickey Wright Jr.) s’est souvenu de manière inappropriée de sa relation avec son ancien amour, Toya Johnson et son fiancé, Robert “Red” Rushing n’en a pas !

Comme dirait ma grand-mère : “Pourquoi tu soulèves de la vieille poussière ?” – surtout la veille des noces imminentes du couple !

Johnson et le producteur de musique se sont mariés en 2011 mais ont divorcé quatre ans plus tard en 2015.

Leur relation avait de nombreux problèmes qu’ils ont tenté de réparer en vain sur le Marriage Boot Camp de VH1. Ce qui est devenu évident, c’est l’agressivité de Memphitz envers le joueur de 38 ans.

Toya est actuellement fiancée à “Red”, un directeur sportif et entrepreneur, qui a orchestré une proposition d’hélicoptère romantique pour poser la question.

Les fans étaient ravis que la mère de deux enfants ait dit oui puisqu’elle avait ouvertement exprimé sur “Friends and Family Hustle” qu’elle ne pensait pas qu’elle voulait se remarier parce qu’elle craignait d’avoir un autre mariage raté.

Elle est sur le point de se marier aujourd’hui et ils ont même donné à la cérémonie un joli slogan, #rushingdowntheaisle. Un jeu du nom de famille du marié.

Revenons maintenant à Memphitz. L’A&R a partagé des photos de lui et Johnson à l’époque où ils étaient un couple apparemment heureux – dont l’un des couples se bécotant sur le tapis rouge. Le texte au-dessus de l’image lu,

“Adieu mon amour. Au revoir et félicitations” https://www.instagram.com/p/CjJJfuaPa_V/?utm_source=ig_embed&ig_rid=875680a7-c673-4c62-8a8a-1ddbe9e6fd0d

De nombreux utilisateurs d’IG ont classé son message comme un comportement bizarre. Un commentateur, @pocketsandbows, a décrit le message comme suit :

“Funny… pas drôle haha, drôle WEIRD !!!!”

Red a répondu avec un clip du tristement célèbre moment des Oscars de The Fresh Prince où il a crié avec passion: “Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche”, après que Chris Rock ait fait une blague sur sa tête chauve.

Il a légendé le message,

“J’ai été élevé en Géorgie, une chose que mon bon frère @ troubleman31 nous a toujours apprise”, a-t-il commencé. “’LE MANQUE DE RESPECT NE SERA PAS TOLÉRÉ..PÉRIODE !!!’ ET JE ME DEBOUT SUR CE SH * T 110 POUR CENT.

La fille de Toya, Reginae Carter, qu’elle partage avec la légende du rap, Lil’ Wayne, a soutenu le message de son futur beau-père en commentant :

J’essaie de te dire ‼️‼️‼️‼️‼️

Il semble que Memphitz soit un homme toxique typique – montrant du regret pour “celui qui s’est enfui” quand elle est passée à autre chose et heureuse dans les bras d’un autre homme.

C’est trop tard monsieur. Frappez des rochers et laissez Toya profiter de son nouveau rock et de sa relation avec l’homme qui voulait «la précipiter dans l’allée» parce qu’il l’appréciait dès le saut et continue de l’honorer à ce jour.