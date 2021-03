Le fiancé de Shailene Woodley parle de ses projets de bébé alors qu’il jaillit de ses fiançailles

Le fiancé de Shailene Woodley, Aaron Rodgers, a révélé que leurs fiançailles étaient la « meilleure chose » qui lui soit arrivée l’année dernière.

La star du football de 37 ans et l’actrice de Pretty Little Liars, qui n’ont rendu public leur romance que l’année dernière, semblent avoir progressé de plus en plus et sont ravies de prononcer leurs vœux à l’avenir.

S’adressant cette semaine au PDG de Zenith Watches, Julien Tornare, la star de la NFL a parlé de ses fiançailles pour la première fois.

Il a également évoqué l’espoir de fonder une famille avec l’actrice – bien que ce ne soit pas dans leurs plans pour l’avenir immédiat.

«Je suis récemment fiancé, alors j’ai profité de cette partie de ma vie», a-t-il déclaré lors de l’appel.

«De toute évidence, c’est la meilleure chose qui m’est arrivée l’année dernière.

Bien qu’Aaron ait confirmé que des projets de bébé pourraient se produire à l’avenir, il a également soutenu que le couple n’était pas pressé.

Il a poursuivi: « Peut-être pas dans un avenir immédiat mais certainement quelque chose que j’attends avec impatience, ça va être un défi vraiment amusant. »

La nouvelle des fiançailles du couple est apparue le mois dernier.

Shailene et Aaron semblent avoir maintenu leur romance florissante au plus bas en 2020 et leurs fiançailles ont surpris certains.

Au début de 2020, Aaron sortait avec la pilote de course Danica Patrick, avant que le couple ne se sépare en juillet.

Pendant ce temps, Shailene était en couple avec Ben Volavola avant leur séparation en avril 2020.

