Simon, le fiancé de PORSHA Williams, lui a nié avoir trompé la star de Real Housewives of Atlanta et son ex Falynn alors qu’il offrait «50 000 $ et 25 000 $ de plus» pour «reçus».

Simon a été frappé par une série d’allégations de Jessica Harris, une influenceuse d’Atlanta qui se surnomme The Real Jessica Rabbit.

Instagram

Simon Guobadia a mis fin aux rumeurs selon lesquelles il aurait trompé son ex-femme Falynn et son fiancé Porsha Williams[/caption]

Instagram / Simon Guobadia

Il a partagé cette publication Instagram en tant que « reçus »[/caption]

L’entrepreneur et producteur s’est rendu sur Instagram jeudi pour partager une photo d’une femme blonde mystérieuse alors qu’elle posait dans sa voiture.

Sur la photo, la date avait été encerclée pour souligner qu’elle avait été prise le 31 mars à Atlanta.

Avec la photo, il a écrit: «Amusons-nous un peu. Si quelqu’un peut montrer des reçus crédibles indiquant que j’ai trompé mon ex-femme entre le 14/06/2019 (date du mariage) et le 15/01/2021 (date du premier dépôt de divorce), j’ai 50000 $ qui vous attendent.

«En attendant, nous avons des problèmes de chronologie avec quelqu’un qui prétend être sorti avec moi en même temps que mon fiancé, Porsha.

«J’ai 25 000 $ de plus pour tout reçu indiquant que cela s’est réellement produit. Passons à quelques faits.

«Btw, je garde un registre très méticuleux (reçus) de ma vie.»

Il avait désactivé les commentaires sur le message pour empêcher les fans de faire des suppositions.

Instagram / Jessica Harris

Jessica Harris a affirmé qu’elle avait parlé à Simon pendant qu’il sortait avec Porsha[/caption]

Simon’s l’image était une réponse à l’interview vidéo Alerte Baller avait libéré mercredi, où une femme nommée Jessica Harris a affirmé qu’elle avait passé du temps avec Simon après qu’il avait entamé la procédure de divorce avec Falynn et pendant qu’il sortait avec Porsha.

L’influenceur a affirmé lors de l’interview qu’elle et ses amis l’avaient rencontré le 30 mars dans un club appelé Red Martini, où il les avait invités dans sa section et les avait même ramenés chez eux dans sa Rolls Royce.

Ils ont affirmé qu’ils n’avaient aucune idée de qui il était, mais qu’ils devaient être quelqu’un d’important à cause de la voiture qu’il conduisait.

Elle a en outre affirmé qu’après les avoir conduits, il est entré dans leur appartement et a passé encore deux heures avec eux alors qu’ils parlaient de sa relation ratée avec Falynn – cependant, il ne leur a jamais dit le nom de sa femme.

Instagram / Jessica Harris

Jessica a affirmé avoir rencontré Simon dans un club[/caption]

Jessica a ensuite affirmé que le lendemain, il «l’a suppliée et suppliée» de sortir à nouveau et ils sont allés partout à Atlanta où il «a pris tellement de photos et de vidéos de moi».

Il lui aurait dit: «Je ne couche pas avec ma femme, je ne l’aime plus. En fait, c’est vraiment rafraîchissant d’être avec quelqu’un et de s’amuser.

Jessica a même affirmé qu’ils avaient prévu de se rendre ensemble à Medellin, en Colombie, avant de se retourner contre elle pour avoir publié une photo d’eux sur ses réseaux sociaux.

Elle a dit qu’il lui avait dit qu’il voulait respecter sa «future ex-femme» et qu’il voulait attendre que son divorce soit définitif.

Instagram / Jessica Harris

Jessica a partagé cette photo Simon l’a enlevée dans sa voiture[/caption]

Cependant, elle a ensuite affirmé avoir découvert qu’il «parlait» à Porsha.

Jessica a en outre affirmé qu’elle avait les SMS entre lui, les DM d’Instagram et les transactions de l’application Cash.

Elle a affirmé que la dernière fois qu’elle a parlé à Simon, c’était le jour de la fête des mères, qui est le même jour que lui et Porsha l’a rendu officiel d’Instagram.

Le jour même de la publication de l’interview, Jessica a partagé une photo sur ses réseaux sociaux depuis l’intérieur de sa voiture.

Elle a écrit: « Il bouge plus vite que sa voiture! »

Jessica s’exprimant vient après que Porsha ait révélé plus tôt cette semaine qu’elle et Simon sortaient ensemble depuis le mois dernier – et étaient sur le point de se marier bientôt.

Instagram

Les fans avaient soupçonné que quelque chose se passait entre elle et Simon lorsqu’ils ont partagé cette photo[/caption]

Le couple s’est exprimé après que les fans étaient furieux alors que Porsha a posé sa main sur la poitrine de l’ex Simon de son ancienne meilleure amie Falynn dans de nouvelles photos pendant le week-end de la fête des mères.

Dans son message, elle a déclaré: «Notre relation a commencé il y a un mois – oui, nous sommes fous amoureux. Je sais que c’est rapide mais nous vivons chaque jour pleinement.

«Je choisis le bonheur tous les matins et tous les soirs. Désactiver toute énergie négative et se concentrer uniquement sur les souhaits positifs. Il me rend si heureux et pour moi, c’est ce qui compte le plus.

Précisant qu’elle n’était pas impliquée dans le divorce de Falynn et Simon, elle a ajouté: «Pour vous tous qui avez besoin de faits, je reçois l’optique, mais Simon a demandé le divorce d’un précédent mariage en janvier.

«Je n’avais rien à voir avec leur demande de divorce. C’est entre les deux.

«Falynn et moi ne sommes pas amis, et le divorce de Simon a été réglé. Notre relation est un pas en avant positif et affectueux dans la vie de tout le monde.

Instagram

Porsha a affirmé qu’ils sortaient ensemble depuis un mois et étaient fiancés[/caption]

Porsha a ajouté que son ex Dennis et son nouveau beau Simon se sont «engagés» à être les meilleurs co-parents de sa fille Pilar, âgée de deux ans.

« Simon et Dennis se sont engagés à être respectueux et à soutenir mon bonheur dans cette situation, ainsi qu’à être les meilleurs coparents qu’ils puissent être pour bébé PJ », a-t-elle écrit.

«Deux hommes noirs se mobilisent et sont des gens formidables – félicitons-les !!!!

Elle a terminé le message: «C’est vraiment un beau moment de ma vie et nous avons hâte de passer le reste de notre vie ensemble.»

Les fans sont même allés aussi loin que se demander si Porsha est enceinte avec leur enfant alors qu’elle tenait son ventre dans une vidéo.

Instagram

Falynn est dévastée que Simon soit passé avec Porsha[/caption]

Youtube

Simon a demandé le divorce en janvier après deux ans de mariage[/caption]

Suite à la nouvelle de l’engagement, une source a révélé au Sun que Falynn a été dévastée comme son ex a évolué si vite, surtout avec une femme elle lui a présenté.

« Bien qu’ils n’étaient pas vraiment amis, Falynn est écrasée parce qu’elle a accueilli Porsha chez elle », a déclaré l’initié.

« Falynn pose beaucoup de questions, s’ils se sont connectés plus tôt qu’ils ne le prétendent. Tout est très rapide.

« Elle pense que Porsha a voyagé avec Simon plus tôt cette année, elle s’est interrogée. »

Mais une source proche de Porsha a déclaré au Sun qu’elle et Simon attendaient que les choses deviennent romantiques, car elle tenait fermement à ce qu’il demande le divorce en premier.

« Cela ne fait qu’un mois, cela ne dure plus », ont-ils dit.





«Même si cela peut sembler rapide, Porsha et Simon sont tous deux des gens très intentionnels qui mettent la famille au-dessus de tout.

« L’autre idée fausse est que Porsha et Falynn étaient amis, ils se sont littéralement rencontrés le jour où ils ont filmé ensemble pour la toute première fois. »

Le mois dernier, Falynn a annoncé qu’elle et Simon se séparaient malgré sa demande de divorce en janvier.

Bravo

Falynn et Simon ont rencontré Porsha dans l’émission[/caption]