Le fiancé d’une athlète de TEAM GB a rendu hommage à «l’amour de sa vie» après avoir été tuée par une voiture alors qu’elle courait.

Natasha Lewis a été mortellement frappée près de Peasedown St John, Somerset, vers 6 heures du matin le 7 avril.

Le fiancé Dave Bowler a rendu hommage à l’athlète de l’équipe GB Natasha Lewis après avoir été frappée et tuée par une voiture alors qu’elle courait Crédit: BPM

Dave a déclaré que Natasha, connue sous le nom de Tash, « continuera à briller »

Son partenaire Dave Bowler, 32 ans, a déclaré qu’il était complètement dévasté, mais a promis: « La lumière de Tash continuera de briller au profit de la communauté qu’elle aimait. »

Le coureur passionné Tash, un membre populaire de l’équipe de bobsleigh GB, a été heurté par une voiture lors d’une course programmée, rapporte SomersetLive.

Elle devait participer au semi-marathon de Bath, mais Dave, ainsi que 70 amis et famille – dont les frères James, 40 ans, et Tim, 36 ans – courront en sa mémoire.

Dave a déclaré: « Je ne pourrai jamais égaler la vitesse de Tash. Mais je sais qu’elle sera avec nous à chaque étape.

« Beaucoup de participants, dont James et Tim, ne sont pas des coureurs, mais ils donneront tout, comme elle l’aurait fait. »

Le couple avait passé les huit dernières années à créer son entreprise Get Fit à Bath, où Tash travaillait comme entraîneur personnel.

Mais Dave a dit que c’était bien plus qu’une entreprise, ajoutant: «Je me rends compte que c’est quelque chose pour laquelle elle est née.

«Tash voulait que notre salle de sport soit un espace sûr pour tous, tous âges, toutes formes et toutes tailles et pour que les gens de tous horizons viennent et se sentent les bienvenus.

« Tout ce que Tash a jamais fait était de donner une bonne énergie et je sais que l’énergie se fait encore sentir à Bath. »

Elle était une coureuse passionnée et faisait partie de l’équipe de développement du bobsleigh féminin de Grande-Bretagne. Crédit: BPM

Il a également déclaré à propos de Tash, qu’il devait épouser le 25 septembre: « Elle avait un cadeau, et ce cadeau était de donner 100% à tout ce qu’elle faisait, que ce soit pour sa gestion, notre entreprise ou pour soutenir d’autres personnes. se sentir mieux dans sa peau.

« Elle n’a jamais été prêcheuse, mais elle voulait inspirer les gens à faire de leur mieux. »

Son père Nick a déclaré: « Natasha est née pour courir depuis l’âge de neuf ans. Elle a excellé dans tout ce qu’elle a fait, les sprints, les épreuves sur le terrain et le triathlon et, dernièrement, un amour de la course de fond.

« Elle faisait également partie de l’équipe de développement du bobsleigh féminin de Grande-Bretagne pendant ses études à l’Université de Bath. »

Tash, de Bath, a commencé à courir à l’âge de huit ans et était un membre bien connu du Team Bath Athletic Club.

Sa famille a demandé à toute personne assistant à ses funérailles de refléter sa passion et de porter une «tenue confortable», y compris des vêtements de course.

Dave a déclaré: «Ce sera une célébration de la vie de Tash, alors ne venez pas en tenue funéraire.

«Nous souhaitons refléter qui était Tash en tant que personne, alors venez vêtus de vêtements confortables.

« Si vous avez des vêtements GFIB ou Team Bath ou des vêtements de course ou des entraîneurs de gym, veuillez les porter comme un clin d’œil à elle et à qui elle était. C’est quelque chose qu’elle aurait apprécié. »

‘DÉCHIRANT’

Un fonds a été créé à son nom, avec plus de 900 dons et près de 40 000 £ collectés à ce jour.

La coureuse de Bath et olympienne Emily Diamond a été parmi celles qui ont rendu hommage, qualifiant la nouvelle de «déchirante».

Erika Kelly, qui concourt pour la Grande-Bretagne en course à pied, a déclaré qu’elle était « tellement reconnaissante d’avoir l’opportunité de rencontrer et de connaître » Tash.

« Vous étiez une lumière littérale dans la vie des gens avec l’âme la plus généreuse et la plus heureuse », a-t-elle posté sur Twitter.

Tash s’est entraînée et a concouru en tant que coureuse parallèlement à son travail.

La lumière de Tash continuera de briller au profit de la communauté qu’elle aimait. Dave Bowler

Alors que son objectif immédiat était de se qualifier pour les Jeux du Commonwealth de 2022, elle a écrit dans un article de blog: « Ma philosophie est d’être la meilleure que je puisse être. »

Son entraîneur Tom Craggs a déclaré qu’il était « dévasté » et que cela avait été un « honneur et un privilège absolus d’entraîner » Tash.

Une amie de Tash, Kim Barfoot-Brace, a déclaré qu’elle était « incroyablement engagée » à courir et à « réaliser ses rêves ».

« Elle a été tellement encourageante pour tout le monde, les incitant à faire de leur mieux », a-t-elle ajouté.

Avon et la police du Somerset demandent des informations sur l’accident mortel.

Les officiers ont été appelés à l’A367 à Clandown peu après 6 heures du matin le 7 avril.

Un homme de 19 ans a été arrêté dans le cadre de l’accident et a été libéré sous enquête.