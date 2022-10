Le fiancé de Lucy Mecklenburgh, Ryan Thomas, photographié en train de câliner et de câliner le cou de l’actrice mariée d’EastEnders, Zaraah Abrahams

La star de l’EX-Corrie, Ryan Thomas, est photographiée en train de câliner et de câliner le cou de l’actrice mariée d’EastEnders, Zaraah Abrahams.

L’acteur de 38 ans, fiancé à la beauté de la télé-réalité Lucy Mecklenburgh, a embrassé Zaraah, 35 ans, après les National Television Awards.

L’acteur Ryan Thomas, 38 ans, a été photographié en train de câliner et de se blottir contre le cou de l’actrice mariée d’EastEnders Zaraah Abrahams[/caption]

L’ex-star de Corrie est fiancée à la beauté de la télé-réalité Lucy Mecklenburgh[/caption]

Les spectateurs ont déclaré que le couple – qui s’était rencontré alors qu’ils étaient tous les deux à Corrie d’ITV – avait passé du temps à se rattraper avant de se serrer dans ses bras lors d’une after-party.

L’un d’eux a déclaré: «Ryan et Zaraah se sont croisés à la fête et semblaient s’entendre comme une maison en feu, bavardant et se rattrapant.

“Ryan invitait Zaraah à venir chez lui avec sa famille. Ils riaient ensemble et il regardait quelque chose sur son téléphone.

“Ensuite, il l’a attirée pour un câlin affectueux. Les boissons avaient coulé toute la nuit, et il était visiblement pris par le moment.

“Après, ils ont recommencé à rire ensemble. Il était clair qu’ils se connaissaient depuis un certain temps, car on a entendu Ryan lui dire: “Tu me connais si bien”. Il a ensuite poursuivi en lui disant: “Tu sais comment je suis.” Tout était très ludique.

Ryan, qui a deux enfants avec sa fiancée Lucy, 31 ans, a joué Jason Grimshaw sur Corrie de 2000 à 2016.

Zaraah a été Joanne Jackson de Corrie pendant deux ans à partir de 2005. Elle a ensuite rejoint EastEnders en tant que Chelsea Fox.

Plus tôt, la paire a vu ses feuilletons perdre contre Emmerdale pour le meilleur drame en série à l’OVO Arena de Wembley,





Un porte-parole de Zaraah a déclaré: “Zaraah et Ryan sont de bons amis depuis plus de 20 ans et ne faisaient que se rattraper car ils ne se sont pas vus depuis un certain temps. Ce n’est rien de plus que ça.

Une porte-parole de Ryan a refusé de commenter.

Ryan Thomas se rapproche de la star d’EastEnders[/caption]

Ryan a deux enfants avec sa fiancée Lucy, 31 ans[/caption]