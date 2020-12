Andre Gray, le fiancé de la chanteuse Little Mix Leigh-Anne Pinnock, a présenté des excuses après avoir bafoué les règles de verrouillage en organisant une soirée de poker chez lui.

Le footballeur de Watford, 29 ans, a été photographié en train d’organiser une soirée poker dans le manoir de 5 millions de livres sterling qu’il partage avec la chanteuse Little Mix ce week-end.

Dans les images obtenues par The Sun, Andre a été vu se tenant derrière un bar dans sa maison tandis que des amis entouraient une pile de jetons de poker à une table.

Il a depuis été rapporté qu’André avait fait visiter son domicile à six personnes pour la soirée de poker – ce qui va à l’encontre des règles de verrouillage britanniques actuelles.

La fiancée d'André, Leigh-Anne Pinnock, n'était pas à la maison pendant la soirée car elle était occupée à travailler avec Little Mix.







(Image: Leigh-Anne Pinnock / Instagram)



La star du football a depuis présenté ses excuses pour son comportement et a admis qu’il avait été « incroyablement naïf » pour avoir accueilli le rassemblement.

«Samedi soir, j’ai organisé un petit rassemblement chez moi», a-t-il déclaré au Sun.

«Avec le recul, il était incroyablement naïf de le faire et c'est profondément regrettable.







(Image: Getty Images)



André a poursuivi: «Je tiens à m’excuser de tout cœur.»

Un représentant d’Andre Gray a été contacté par Mirror Online pour commentaires.

Le dernier rassemblement de l’attaquant de Watford a eu lieu quelques mois seulement après avoir été critiqué pour avoir organisé une fête de verrouillage pour marquer son anniversaire.

En juin, des images sur les réseaux sociaux ont montré que la star de la Premier League profitait d’un rassemblement chargé dans le manoir du couple.

L’événement aurait vu 20 personnes présentes.

À l’époque, il a ensuite été abandonné pour le match contre Southampton avec les joueurs Nathaniel Chalobah et Domingos Quina «pour assurer la santé et la sécurité de tous les joueurs, du personnel et des officiels».







(Image: enregistrement quotidien)











À la suite de sa première erreur, André a également présenté des excuses rampantes pour le « risque qu’il a causé ».

Il a également soutenu que ce n’était qu’un rassemblement de jour qui s’est transformé en un tournoi de football dans leur jardin.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.