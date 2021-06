Le fiancé de la mère adolescente Cheyenne Floyd, Zach, partage une jolie photo avec sa fille Ryder, 4 ans, après avoir publié les premières photos de son fils

Zach Davis, le fiancé de la star de TEEN Mom OG, Cheyenne Floyd, a partagé une jolie photo de sa fille Ryder, âgée de quatre ans.

Le doux cliché intervient après que Cheyenne a partagé les premières photos du fils nouveau-né du couple, Ace.

Instagram

Zach a partagé une jolie photo avec Ryder, la fille de Cheyenne[/caption]

Instagram

Cheyenne et Zach ont accueilli leur premier enfant ensemble en mai[/caption]

Patty Othon Photographie

La star de télé-réalité a partagé les premières photos de son fils Ace plus tôt cette semaine[/caption]

Zach a pris à Instagram vendredi pour partager une photo de lui et Ryder se tenant la main devant une piscine.

Il baissa les yeux sur Ryder, qui posa avec un pied dehors, pinça les lèvres et posa une main sur sa hanche.

La fillette de quatre ans avait l’air adorable dans un short en jean, un pull blanc et rose, des baskets blanches et des lunettes de soleil posées sur sa tête.

À côté de la photo, Zach a écrit : « Avec ma première fête des pères qui approche, nous passons nos journées dans le confort avec @patron rendez-vous sur mes histoires pour en savoir plus et utilisez le code BOSSDAVIS pour 10% en ligne et en magasin.

La photo de Zach avec Ryder arrive quelques jours après Cheyenne, 28, a partagé les premières photos d’Ace.

Instagram

Ryder est l’aîné des enfants de Cheyenne[/caption]

Instagram/Cheyenne Floyd

Elle partage Ryder avec l’ex Cory[/caption]

le Ados Maman OG star d’abord partagé un photo professionnelle d’Ace et Ryder, suivi d’un autre se casser du nouveau-né emmitouflé dans une couverture alors qu’il tenait un petit animal en peluche placé dans un panier.

À côté des clichés, elle a écrit : « Les plus grandes bénédictions de Dieu . «

le MTV la star l’a prise Histoire Instagram pour partager une vidéo alors qu’elle berçait Ace.

Dans le clip, elle a fièrement dit à ses abonnés : « Je ne suis pas ici pour me vanter ou quoi que ce soit, mais au cas où vous ne le sauriez pas, je fais de jolis enfants **.

« Je fais de beaux bébés **, d’accord. »

Patty Othon Photographie

Cheyenne a récemment déclaré qu’elle faisait des bébés « mignons »[/caption]

Diego Canséco

Cheyenne et Zach se sont fiancés en avril[/caption]

Ace est le premier enfant de Cheyenne et Zach, tandis que la star de MTV partage Ryder avec son ex Cory Wharton.

Cheyenne et Cory ne sont plus un élément, bien que la personnalité de la télévision soit présente dans la vie de leur fille en tant que coparentalité du couple.

le Maman ado annoncé qu’elle avait donné naissance à Ace sur Instagram fin mai, publiant une série de photos à l’hôpital tenant son nouvel ajout avec Ryder.

Elle a révélé des détails sur la naissance sur la première photo, en écrivant : « 27/05/2021. 7 livres 2 onces. Bienvenue dans le monde As Terrel Davis.

Dans la légende, elle a déclaré: « La vie est complète, toutes les louanges au plus haut. »

Instagram

Elle a annoncé la naissance de leur fils en mai[/caption]





Cheyenne et Zach n’ont pas confirmé la date de leur mariage, bien que les fans de Teen Mom OG pensent que le couple aura un mariage à la fin de 2022 après avoir repéré un calendrier de compte à rebours dans leur dernier vlog YouTube.

Le mois dernier, le couple a révélé que leur « Organisation de mariage a officiellement commencé !

La jeune maman a demandé à ses fans d’envoyer des recommandations de créateurs de robes de mariée, ainsi que « tout ce qui concerne le mariage ».

Instagram @cheynotshy

Les fans pensent que le couple se mariera en 2022[/caption]