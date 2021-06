Le fiancé de la mère adolescente Briana DeJesus, Javi Gonzalez, publie une citation énigmatique sur le fait qu’il est «au plus bas» alors que les fans soupçonnent qu’ils se séparent

Javi Gonzalez, le fiancé de la star de TEEN Mom 2, Briana DeJesus, a publié une citation énigmatique sur le fait d’être « au plus bas ».

L’admission intervient alors que les fans soupçonnent que le couple s’est séparé.

Tiktok/brianadejesusx3

Le fiancé de Briana, Javi, a partagé un message énigmatique sur le fait qu’il était à son « point le plus bas »[/caption]

Instagram

Le message de Javi intervient au milieu de rumeurs selon lesquelles lui et Briana se seraient séparés[/caption]

Mercredi, Javi a pris son Histoire Instagram pour partager un message texte qui disait : « À mon pire, j’ai créé. Au plus bas, j’ai créé. Dans la pandémie, j’ai créé.

Le message continuait: «Sans public, j’ai créé. Sans vues, j’ai créé. Sans LLC, j’ai créé. Sans logo, j’ai créé. Sans équipement, j’ai créé. Sans connexions, j’ai créé.

Le message de Javi concluait : « Vous le voulez ? Créer. »

Parallèlement à la citation inspirante, Javi a partagé un emoji au cœur rouge.

Le message cryptique de Javi arrive peu de temps après Briana, 27 ans, a déclenché des rumeurs selon lesquelles ils ont annulé leurs fiançailles.

Instagram

Le message encourageait les autres à « créer »[/caption]

Instagram

Briana a récemment déclenché des rumeurs divisées[/caption]

Les fans ont remarqué le Maman adolescente 2 la star et le tatoueur se sont désabonnés sur Instagram, alors que Briana a supprimé toutes les photos avec Javi sur son flux.

Les fans aux yeux d’aigle se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager leurs réflexions sur la question, l’un d’eux ayant commenté « Merde, c’était rapide », tandis qu’un autre a déclaré: « C’est tellement triste ».

le MTV La star semble également avoir supprimé sa vidéo de fiançailles avec Javi de TikTok.

Briana a annoncé le 24 mai qu’elle était fiancé à Javi après avoir proposé pendant leur escapade romantique à Miami.

Instagram @_brianadejesus

Les fans ont remarqué que le couple ne se suivait plus sur les réseaux sociaux[/caption]

Briana Dejesus/Instagram

Briana a annoncé ses fiançailles fin mai[/caption]

La star de télé-réalité est allée directement sur TikTok pour partager la nouvelle avec une vidéo romantique hommage à son homme.

Le montage montrait diverses vacances que le duo a passées ensemble, tandis qu’il se terminait par une photo de sa magnifique bague de fiançailles.

L’engagement n’a pas été une surprise pour les fans, car Briana avait fait référence à Javi comme son « futur mari » avant la grande nouvelle.

Le tatoueur a deux filles, alors le couple a fusionné leurs familles.

Elle a même parlé de sa romance dans une récente interview, disant à E! News : « Je navigue et j’essaye et j’espère que c’est lui. Il est si gentil.

Tiktok/brianadejesusx3

Elle avait précédemment qualifié Javi de « futur mari » avant leurs fiançailles[/caption]

Instagram

Briana a également nettoyé son compte Instagram de toutes les photos avec Javi[/caption]

Elle a ajouté: « Je n’ai jamais rencontré un homme aussi sincère et authentique et qui me respecte autant. »

De retour fin mai, Briana a révélé ses avions pour emménager avec Javi bientôt.

Semblable à Javi, Briana est la mère de deux filles.

La star de télé-réalité partage Nova, neuf ans, avec l’ex Devoin Austin et Stella, trois ans, avec l’ex Luis Hernandez.

La nouvelle des fiançailles de Briana est arrivée alors qu’elle poursuivait sa querelle de plusieurs mois bébé papa Devoin.

Instagram

Elle est la mère de deux filles[/caption]





Les ex se sont affrontés à l’automne lorsque Briana a affirmé que Devoin ne versait pas assez de pension alimentaire pour enfants à Nova, alors qu’il a ensuite souligné que Briana gagnait plus d’argent que lui.

Leur dernier argument remonte à la fin du mois dernier, lorsque Briana a affirmé que MTV « ne se soucie pas » de la vie personnelle de Devoin.

Ses commentaires sont venus après qu’il se soit plaint du fait que sa petite amie de longue date, Jazmine Williams, n’avait jamais figuré dans l’émission.

Médias sociaux – Se référer à la source

Briana et Devoin se querellent depuis des mois[/caption]