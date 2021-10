Le fiancé de Katy Perry, Orlando Bloom, monte sur scène pour réparer sa robe avant la performance – Regardez

Orlando Bloom a gentiment aidé à sécuriser le dos de l’incroyable robe violette de Katy Perry avant de lui faire un petit bisou lors de l’événement « Variety’s Power of Women » à Beverly Hills.

Orlando Bloom, 44 ans, a montré au monde qu’il avait sa fiancée Katy Perryest de retour dans la nuit du 30 septembre ! L’acteur est monté sur scène pendant que le chanteur, 36 ans, s’apprêtait à chanter à Variété‘s Power of Women à Beverly Hills, Californie et a semblé réparer quelque chose au dos de sa magnifique robe Schiaparelli, qui était longue et avait des manches bouffantes qui se terminaient juste en dessous de ses coudes et avec l’excès drapé. Au milieu de cela, il embrassa adorablement le haut de l’une de ses épaules et lui fit un sourire avant de repartir.

.@Katy Perry a obtenu un peu d’aide de son fiancé Orlando Bloom avant de chanter à l’événement « Power of Women » de Variety. ?? pic.twitter.com/2mv14A3XPl – Pop Crave (@PopCrave) 2 octobre 2021

Avant le joli moment de scène accrocheur, Orlando et Katy, qui étaient honorés lors de l’événement, ont posé pour des photos sur le tapis rouge et avaient l’air tellement amoureux alors qu’ils se regardaient dans les yeux. Il était beau dans un blazer noir sur un haut boutonné blanc et un pantalon noir et des bottes noires et ses mèches blondes étaient relevées, lui donnaient un look élégant.

En plus d’apprécier la compagnie de l’autre, Orlando et Katy ont été aperçus en train de discuter avec Angelina Jolie et sa fille de 16 ans Zahara Jolie Pitt, qui étaient également à l’événement étoilé. Les dames se sont même embrassées à un moment donné, montrant leur gentillesse.

Une fois que Katy était sur scène, elle s’est assurée de mentionner Orlando, qu’elle a appelé son « partenaire bien-aimé et aiguiseur de fer constant », et leur fille d’un an. marguerite colombe.

« Un homme qui est un ami et un allié des femmes du monde entier », a déclaré Katy à propos de son futur mari. « Merci d’avoir géré la folie de ma vie avec une telle grâce aimante. Et le plus grand merci de tous pour avoir été un père incroyable et un exemple pour notre plus beau cadeau, notre fille Daisy Dove. »

« À ma Daisy, une future femme puissante », a-t-elle poursuivi. « Je vous promets de faire de mon mieux pour être un exemple, de ne jamais mettre de limites à vos rêves, de diriger avec amour sans jamais avoir peur et d’être toujours votre phare dans toutes les ténèbres. »