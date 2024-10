Le fiancé de Jenna Dewan se moque de la rupture de Channing Tatum et Zoë Kravitz

Steve Kazée ne tourne pas autour de cette nouvelle de rupture.

Le fiancé de Channing Tatuml’ex-femme de Jenna Dewan a semblé donner son point de vue sur le Mike magique la récente rupture de la star avec sa fiancée Zoé Kravitz.

Et il n’a pas mâché ses mots, écrivant à plusieurs reprises sur son Histoire Instagram du 29 octobre« HAHA. »

Le moment choisi pour sa publication a cependant fait sourciller, car il a coïncidé avec plusieurs médias rapportant que Channing et Zoë avaient rompu après trois ans de vie commune.

Mais selon Steve, qui partage des enfants Callum4, et Rhiannon4 mois, avec Jenna – son rire concernait plutôt un TikTok sur les plantes qu’il a partagé dans une diapositive ultérieure de son histoire. Comme il l’a écrit le lendemain : « Un gars ne peut pas rire d’une plante d’intérieur TikTok dans le monde d’aujourd’hui, je vois… »

« Voir? » la star de Broadway, 49 ans, a écrit sur une photo d’une plante d’intérieur privée d’eau. «C’est drôle parce que c’est pertinent. Obtenez une vie.

Le message énigmatique de Steve, ainsi que la rupture de Channing et Zoë, surviennent un peu plus d’un mois après Channing et Jenna, qui partagent une fille de 11 ans. Everlyont finalisé leur divorce après six ans d’une bataille juridique incessante.