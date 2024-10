Le fiancé de Jenna Dewan ne se moquait pas de Channing Tatum

Photo : Unique Nicole/Getty Images

Cette semaine, les amateurs de romance et de mode masculine ont pleuré la nouvelle selon laquelle Zoë Kravitz et Channing Tatum avaient rompu leurs fiançailles. Au moins une personne ne semblait pas trop bouleversée : le fiancé de l’ex-femme de Tatum, Jenna Dewan. L’acteur Steve Kazee, qui a récemment accueilli un deuxième enfant avec Dewan, a inexplicablement publié un « HAHAHAHAHAHAHAHA » extrêmement long sur ses histoires Instagram peu de temps après que les informations sur la rupture aient fait surface.

Ce ne serait pas une grande surprise si Dewan et son fiancé se sentaient un peu Schadenfreude à propos de cette rupture – Dewan a épousé Tatum en 2009, et depuis que les deux ont annoncé leur séparation en 2018, ils ont passé les six dernières années à négocier un divorce compliqué. règlement impliquant le Mike magique revenus de franchise. Ils ont finalisé les papiers en septembre, mais pas avant que les choses ne semblent devenir tendues, Dewan accusant Tatum de cacher des fonds matrimoniaux.

Kazee aussi, après avoir probablement entendu pendant des années son partenaire bien-aimé s’exprimer sur le fait de ne pas l’avoir bien méritée. Mike magique conseils, rire publiquement de la dissolution de la relation de l’ex de sa fiancée ? Lui et Dewan ont fait de grands efforts pour dire non. Au milieu des spéculations rampantes des tabloïds, il a publié d’autres histoires sur Instagram dirigeant ses abonnés vers un mème végétal qu’il avait publié juste après toutes ces histoires, suggérant que C’est ce qui l’a fait rire de façon maniaque. « Un gars ne peut pas rire d’une plante d’intérieur Tik Tok dans le monde d’aujourd’hui », a-t-il écrit, ajoutant deux autres photos de ses plantes d’intérieur en souffrance pour faire bonne mesure. « Voir? C’est drôle parce que c’est pertinent. Ayez une vie », a-t-il écrit.

Dewan est également intervenue via ses représentants, qui ont déclaré Nous chaque semaine que Kazee ne riait pas de la rupture de Tatum et Kravitz et a également dirigé le tabloïd vers le mème végétal. « Il a posté ‘hahaha’ juste avant le mème taguant Jenna », a déclaré son équipe au tabloïd. Cela fait beaucoup de bruit pour une blague sur les plantes. J’espère qu’elle a vraiment aimé, hahahahahahaha !

