Le fiancé de Hansika Motwani, Sohael Khaturiya, est-il l’ex-mari de son amie proche ? La vidéo virale fait spéculer les fans

L’actrice Hansika Motwani a récemment annoncé sa relation avec l’entrepreneur Sohael Khaturiya sur les réseaux sociaux en partageant certains de ses moments romantiques. Elle avait partagé une série de photos avec son futur mari qui s’est mis à genoux pour la proposer en mariage devant la Tour Eiffel à Paris. Cependant, une nouvelle vidéo a fait surface sur Internet, ce qui a fait spéculer les fans.

Il semble que la fiancée de Hansika, Sohael, soit l’ex-mari de son ami proche nommé Rinky. La vidéo montre Hansika dansant de tout son cœur lors de la cérémonie du sangeet de Sohael et Rinky. Elle semble avoir également assisté à leur cérémonie de roka et est à peu près vue en train de poser aux côtés de l’ex-couple. Selon les rapports, Sohael et Rinky se sont mariés en 2016, cependant, ils se sont séparés plus tard.

Regardez la vidéo du mariage de Sohael Khaturiya ici :

Pendant ce temps, Hansika est sur le point de se marier avec Sohael en décembre de cette année. Le couple aurait présélectionné le lieu et devrait se marier au fort et au palais de Mundota à Jaipur. Selon les informations, Hansika et Sohael auront un mariage somptueux et les préparatifs sont déjà en cours pour son grand jour.

Les rapports indiquent que la cérémonie haldi de Hansika et Sohael devrait avoir lieu le 3 décembre au matin, suivie de la cérémonie mehendi et sangeet le même jour. Le couple prononcera ses vœux de mariage le 4 décembre et les chambres se préparent pour les invités.

Sur ses photos de fiançailles, Hansika a été vue vêtue d’une robe blanche tandis que Sohael avait l’air pimpant dans un costume noir. Ils se tenaient tous les deux à l’intérieur d’un cœur fait de pétales de rose et de bougies. Il y avait aussi ‘Marry Me’ fait en utilisant des fleurs en arrière-plan lors de la proposition. Elle a sous-titré les photos, “Maintenant et pour toujours”.

De nombreuses célébrités du sud ont inondé le message de Hansika de messages de félicitations. Les actrices Anushka Shetty, Khushbu, DD et Sriya Reddy et d’autres ont félicité l’actrice sur Instagram. Sur le plan du travail, Hansika a été vue pour la dernière fois dans des films tels que Maha, Partner, Rowdy Baby, My Name is Shruthi et 105 Minutes. Elle a également travaillé sur un Hotstar Originals réalisé par Rajesh qui marquait leur deuxième collaboration après Oru Kal Oru Kannadi.