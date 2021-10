Le fiancé de Gabby Petito, Brian Laundrie, s’est vanté de lui avoir lu à haute voix un tueur en série qui a des «tours et virages fous»

Le fiancé de GABBY Petito, Brian Laundrie, s’est vanté d’avoir lu un livre sur un tueur en série qui a « des rebondissements insensés ».

Le fugitif a écrit dans un Publication Instagram que lui et Gabby ont lu ensemble « Lullaby », un roman d’horreur et de satire de Chuck Palahniuk, ainsi que « Rant », un roman sous la forme d’une biographie orale.

Brian Laundrie a disparu après avoir été nommé « personne d’intérêt » dans la disparition de Gabby Petito Crédit : Instagram / Gabby Petito

Laundrie et Petito lisent « Berceuse » lors d’une randonnée Crédit : Instagtram/Brian Laundrie

Sur son profil Instagram, Laundrie a également écrit qu’ils avaient lu « Rant » de Chuck Palahniuk Crédit : Instagtram/Brian Laundrie

Lullaby, publié en 2002, raconte l’histoire du journaliste Carl Streator, qui écrit un article sur la mort au berceau lorsqu’il remarque un étrange lien entre la mort des bébés et celle de sa propre femme et de son bébé.

Il découvre alors que sa femme et son enfant sont morts après leur avoir lu une « chanson d’abattage » d’un livre.

Sans le vouloir, il mémorise la rime et devient un tueur en série qui tue des gens pour des désagréments mineurs.

Rant, qui est sorti en 2007, est raconté sous la forme d’une biographie orale et est centré sur un rebelle du lycée, Rant Casey, et un autre personnage nommé Green Taylor Simms.

Dans son synopsis, le livre est décrit comme « une vision hallucinante de l’avenir, comme seul Chuck Palahniuk pourrait l’imaginer ».

Laundrie a écrit sur Instagram: « Le f ** king le plus fou de tous les livres de Chuck sur mon étagère, je ne peux pas comprendre comment il a dû écrire celui-ci! J’adorerais prêcher tous les rebondissements insensés mais tous Je peux dire que je n’oublierai jamais le nom de Rant Casey ou de Green Taylor Simms.

« Mon fiancé et moi avons lu celui-ci à haute voix ensemble et mon garçon, je ne peux pas croire que certaines choses sortent de notre bouche. »

Le jour du 22e anniversaire de Petito, le couple a fait de la randonnée et dans un photo a-t-elle posté sur son profil Instagram, on peut voir Laundrie trancher une pomme avec « Lullaby » sur ses jambes.

Petito a disparu après avoir fait un voyage à travers le pays avec Laundrie, 23 ans, et son corps a ensuite été découvert dans le Wyoming après son retour chez lui sans elle.

Laundrie a disparu après avoir été nommé « personne d’intérêt » dans la disparition de la femme.

La recherche de lui est maintenant sur le point d’entrer dans sa troisième semaine et le les dernières informations suggèrent qu’il est vivant malgré les rumeurs selon lesquelles il pourrait être mort.

Hier, l’avocat de la famille Laundrie a déclaré ils croient qu’il est toujours en Floride et j’espère qu’il sera retrouvé vivant.

L’avocat de la famille Steve Bertolino a déclaré: « Ils sont inquiets, mais espèrent qu’il sera retrouvé vivant. »

Petito et Laundrie ont quitté son état d’origine de New York fin juin ou début juillet, se dirigeant vers l’ouest dans sa camionnette avec l’intention de visiter les parcs nationaux américains et de documenter le voyage sur les réseaux sociaux.

Des témoins ont vu Petito pour la dernière fois le 24 août alors qu’elle quittait un hôtel de Salt Lake City.

Berceuse a été publiée en 2002 Crédit : Instagtram/Brian Laundrie

Elle a posté sa dernière photo du voyage sur les réseaux sociaux le lendemain.

La famille de Petito pense qu’elle se dirigeait vers le parc national de Grand Teton lorsqu’ils ont eu de ses nouvelles pour la dernière fois.

Rose Davis, une amie de Petito, a déclaré à People que la relation du couple s’était détériorée pendant le voyage sur la route et était devenue « toxique » étant donné que Laundrie avait des « problèmes de jalousie ».

Laundrie a redonné espoir sans Petito dans leur camionnette sans elle et la femme a été portée disparue le 11 septembre.

Une semaine plus tard, son corps a été retrouvé et sa mort a été jugée comme un homicide, bien que le mode de décès n’ait pas été divulgué.

Le jeune homme de 22 ans a été porté disparu le 11 septembre et a été retrouvé mort la semaine suivante Crédit : Instagram