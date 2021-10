Le fiancé de Britney Spears, Sam Asghari, promet à l’Amérique qu’il « prendra soin » du chanteur

Britney Spears‘ fiancé Sam Asghari vient de faire une grosse promesse à ses fans.

Asghari, 27 ans, a republié un commentaire qu’il a reçu sur Instagram de l’un des fans de « Gimme More » qui disait « @samasghari, PRENEZ SOIN DE NOTRE FILLE ».

L’acteur et entraîneur de fitness a répondu sur son histoire Instagram, en écrivant « I GOT YOU AMERICA » avec divers emojis.

Asghari a posé la question à Spears, 39 ans, le mois dernier après près de cinq ans de fréquentation. Spears a confirmé plus tard leur engagement sur son propre compte de médias sociaux.

« Je ne peux pas le croire !!!!!! » Spears a écrit sur Instagram à côté d’une vidéo d’elle montrant son superbe rock.

LE PÈRE DE BRITNEY SPEARS EST HORS, MAIS LE CONTRLE DE LUI NE FAIT QUE COMMENCER

Le lendemain, elle a révélé qu’elle était « choquée » par la proposition de son beau et que cela valait « la peine d’attendre ».

« Oui monde… ce beau putain d’homme sur cette photo est à MOI !!! » elle a ajouté. « Je suis tellement béni que c’est fou !!!! »

Mercredi, Spears a remporté une victoire majeure dans sa tutelle lorsque la juge Brenda Penny a suspendu son père, Jamie Spears, en tant que conservateur de sa succession.

« La suspension est dans le meilleur intérêt de Britney Spears », a déclaré en masse la juge Brenda Penny au tribunal. « La situation actuelle n’est pas tenable », a-t-elle ajouté avant d’insister fermement sur le fait que « l’ordre est en vigueur aujourd’hui – maintenant ».

Le juge a également ordonné que le contrôle de tous les actifs de Spears soit confié à un conservateur temporaire nommé par le tribunal, un expert-comptable agréé nommé John Zabel. La juge Penny a en outre maintenu que sa décision n’était pas susceptible d’appel.

BRITNEY SPEARS REÇOIT LE SOUTIEN DE HOLLYWOOD STARS APRÈS QUE SON PÈRE EST SUSPENDU DE LA CONSERVATOIRE

Cher et autre célébrités’ les réactions sont venues après la décision. Lances elle-même n’a pas commenté publiquement l’audience du tribunal. Cependant, son avocat a fait allusion aux journalistes en dehors de la salle d’audience qu’elle était « satisfaite » du verdict.

Rosengart a fait valoir devant le tribunal que Jamie avait « récolté des millions de dollars » de la tutelle, et a déclaré dans les dossiers judiciaires que ces dernières années, il avait dépensé son argent de manière excessive pour des avocats et des stratèges dont l’objectif principal était de renforcer sa réputation et de maintenir la tutelle à tous les frais.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Rosengart a également déclaré que Jamie avait franchi des lignes « insondables » en se livrant à une surveillance illégale de sa fille, y compris des communications avec ses enfants, son petit ami et son avocat, comme le rapporte « Controlling Britney Spears », un récent documentaire du New York Times et du Réseau de change.

L’avocate de Jamie, Vivian Thoreen, a rejeté ces allégations devant le tribunal comme « de la rhétorique d’une émission de télévision » qui pourrait être supprimée rapidement après une enquête plus approfondie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Spears et son père ont été enfermés dans une bataille judiciaire au cours des dernières années alors que la pop star s’efforce de reprendre le contrôle de sa vie. L’été dernier, elle a accusé Jamie d' »abus de conservation » alors qu’elle s’exprimait publiquement devant un juge.