Salut, Amanda Bynes!

Ce n’est pas souvent les fans qui voient la star privée, mais la femme de 34 ans est récemment apparue sur son fiancé Paul MichaelFlux Instagram de. Arborant des sourcils épais, son encre en forme de cœur et un t-shirt Playboy, l’actrice a souri pour un selfie que Michael a publié sur son histoire Instagram le 11 janvier.

En décembre 2020, Michael a partagé une mise à jour sur leur relation et leurs projets futurs ensemble. «Nous allons très bien», a-t-il dit à E! Nouvelles. «Nous nous promenons et travaillons tous les jours, aimons prendre un café et parlons de vivre ensemble un jour. Nous sommes limités à ce que nous pouvons faire dans cette pandémie, donc même si nous voulons faire plus, nous sommes limités. [We plan on] passer les vacances ensemble pour un dîner en famille, ainsi que planifier le mariage après que nous vivions ensemble. «

« Nous prenons bien soin les uns des autres et nous nous comprenons et elle est une bonne écoute et nous sommes là l’un pour l’autre », a-t-il poursuivi. «Nous avons le meilleur temps et j’adore passer chaque seconde avec elle. Elle est la meilleure chose qui me soit arrivée.