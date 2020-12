Amanda Bynes‘ fiancé Paul Michael a parlé de sa relation et de son futur mariage avec l’actrice recluse dans une nouvelle interview avec E! Nouvelles.

Alors que le joueur de 34 ans Elle est l’homme et Laque pour les cheveux L’actrice est restée en grande partie hors de la vue du public ces dernières années au milieu de troubles personnels, elle et Michael sont fiancés depuis près d’un an. Cependant, ils ne vivent pas ensemble.

«Nous allons très bien», a déclaré Michael, 29 ans, à E! News du samedi 12 décembre. « Nous nous promenons et travaillons tous les jours, nous aimons prendre un café et parlons de vivre ensemble un jour. Nous sommes limités à ce que nous pouvons faire dans cette pandémie, même si nous voulons faire plus , nous sommes limités. [We plan on] passer les vacances ensemble pour un dîner en famille, ainsi que planifier le mariage après que nous vivions ensemble. «

«Nous prenons bien soin les uns des autres et nous nous comprenons et elle est une bonne écoute et nous sommes là l’un pour l’autre», a poursuivi Michael. « Nous avons le meilleur temps et j’adore passer chaque seconde avec elle. C’est la meilleure chose qui me soit arrivée. »

Ce fut une année éclair pour Bynes, qui vit principalement dans une communauté sobre depuis 2019. Elle a annoncé leurs fiançailles la Saint-Valentin en février dernier. E! News a appris plus tard que Bynes et Michael avaient commencé à sortir ensemble environ deux ou trois mois auparavant et s’étaient rencontrés en cure de désintoxication. Trois semaines après avoir annoncé leurs fiançailles, l’actrice a révélé qu’ils s’étaient séparés. Mais un jour plus tard, ils semblaient s’être réconciliés.