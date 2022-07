Le feuilleton télévisé australien “Neighbours” présente une finale étoilée

Margot Robbie, Kylie Minogue, Guy Pearce, Jason Donovan, Natalie Imbruglia et Holly Valance font partie des célébrités qui sont retournées dans la fiction Ramsay Street pour apparaître dans l’envoi du drame basé à Melbourne qui a aidé à lancer leur carrière d’acteur et de musique.

Robbie, Imbruglia et Valance ont fait des apparitions vidéo à distance.

Certains des acteurs les plus connus qui sont apparus dans “Neighbours” depuis ses débuts en 1985 – mais qui ne faisaient pas partie de la finale de 90 minutes – incluent Russell Crowe, lauréat d’un Oscar, et les frères Hemsworth, Chris, Luke et Liam.