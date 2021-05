Le feu sacré descend dans l’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem (VIDEO)

Les chrétiens orthodoxes croient qu’une fois par an, la lumière bleue émet du tombeau de Jésus-Christ au plus profond de l’église. Il se transforme alors en une colonne enflammée, que les clercs utilisent pour allumer des bougies afin de passer le feu aux pèlerins.

La cérémonie, qui symbolise la résurrection de Jésus, rassemble généralement des dizaines de milliers de fidèles, mais en 2020, elle a été gâchée par les mesures sévères du coronavirus. L’année dernière, lorsque le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem Théophilos III est sorti du bâtiment portant la flamme, la cour était en grande partie vide, avec seulement quelques clercs masqués et des policiers israéliens présents.

Cette fois, le « miracle » a été assisté par une foule beaucoup plus nombreuse, car Israël a assoupli les restrictions sur les rassemblements ces derniers mois, à la suite d’une campagne de vaccination record qui a vu plus de la moitié de la population vaccinée contre Covid-19.

Le feu sacré sera transporté dans une douzaine de pays, dont la Russie, la Grèce, l’Ukraine, la Pologne, la Bulgarie et la Géorgie. Des représentants de l’Église orthodoxe russe ont attendu la lampe avec la flamme à l’aéroport Ben Gourion d’Israël pour la remettre à la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou pour le service de Pâques.

Les fêtes religieuses en Terre Sainte ont été éclipsées par une tragédie qui s’est produite en Israël tôt vendredi. Une bousculade lors d’un festival juif orthodoxe dans la ville du nord de Meron s’est soldée par 45 morts et plus de 100 blessés. Dimanche a été déclaré jour de deuil pour ce qui a été l’un des incidents en temps de paix les plus meurtriers de l’histoire d’Israël.

