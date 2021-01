Les enquêteurs des incendies de New London, dans un rapport publié mardi, ont déclaré que M. Hsieh pouvait être vu sur une vidéo de sécurité du 18 novembre regardant par la porte du hangar vers 3 heures du matin, même si personne n’était là. Une légère fumée s’éleva derrière lui. Lorsque M. Hsieh a fermé la porte, il y a eu un bruit de verrouillage de la porte et un pêne dormant tiré.

En novembre dernier, M. Hsieh séjournait dans la maison riveraine d’un ancien collègue de 1,3 million de dollars à New London, dans le Connecticut. Il avait installé un camp dans le hangar de stockage de la piscine attenant, rempli de nouilles en mousse et de chaises de plage.

Tony Hsieh, qui a transformé Zappos en un magasin de chaussures sur Internet d’un milliard de dollars et a formulé une notion influente sur le bonheur des entreprises, s’est délibérément enfermé dans un hangar quelques instants avant qu’il ne soit consumé par le feu qui le tuerait.

«Il est possible que la négligence ou même un acte intentionnel de Hsieh ait pu déclencher cet incendie», indique le rapport, le premier compte rendu des forces de l’ordre sur l’incendie. Le rapport ajoute que l’entrepreneur Internet peut également avoir été en état d’ébriété, notant la présence de plusieurs chargeurs d’oxyde nitreux de marque Whip-It, d’une pipe de marijuana et de bouteilles de liqueur Fernet-Branca.

Les pompiers qui ont enfoncé la porte ont trouvé M. Hsieh, 46 ans, allongé sur une couverture. Il a été emmené dans un hôpital voisin, puis transporté par avion au Connecticut Burn Center, où il est décédé le 27 novembre des complications de l’inhalation de fumée.

La mort de M. Hsieh a provoqué une onde de choc dans les mondes de la technologie et des affaires en raison de sa relative jeunesse et de ses écrits sur le bonheur des entreprises. Peu de gens savaient qu’il avait tranquillement quitté Zappos quelques mois plus tôt.