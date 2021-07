Le feu en Californie se propage; Tamarack Fire provoque des évacuations

RENO – Un incendie de forêt en pleine croissance dans le nord de la Californie, au sud du lac Tahoe, a forcé l’évacuation d’une ville de montagne et l’annulation d’une balade à vélo extrême à travers la Sierra Nevada, laissant des milliers de coureurs et de spectateurs bloqués samedi et se précipitant pour fuir la région.

L’incendie de Tamarack, qui s’étendait sur environ 500 acres vendredi soir, s’est étendu à plus de 6 600 acres et a fermé plusieurs autoroutes dans la région, selon le bureau du shérif du comté d’Alpine.

L’incendie est situé près de Markleeville et de Pleasant Valley, et des ordres d’évacuation obligatoires étaient en place pour Markleeville, Grover’s Hot Springs Park and Campground, Shay Creek, Markleeville Village et East Fork Resort.

Des milliers de pompiers aux prises avec des incendies :Les feux de forêt continuent de brûler l’ouest sans répit en vue

Selon les responsables de la forêt nationale de Humboldt-Toiyabe, le feu est actif sur tous les flancs et présente des taux de propagation élevés car il brûle le bois et la brousse. Il a détruit au moins 3 structures, ont indiqué les autorités.

Un avis publié sur le site Web de la course cycliste Death Ride de 103 milles a indiqué que l’événement avait été annulé et a ordonné à tous les coureurs d’évacuer immédiatement.

Kelli Pennington et sa famille campaient près de la ville vendredi afin que son mari puisse participer à sa neuvième randonnée lorsqu’on leur a dit de faire leurs bagages et de partir. Ils avaient observé la fumée se développer au cours de la journée, mais ont été pris au dépourvu par la propagation rapide de l’incendie.

« C’est arrivé si vite », a déclaré Pennington. « Nous avons laissé nos tentes, notre hamac et quelques aliments, mais nous avons récupéré la plupart de nos affaires, avons poussé nos deux enfants dans la voiture et sommes partis. »

La course de samedi était censée marquer le 40e anniversaire de la Death Ride, qui attire chaque année des milliers de cyclistes dans la région pour traverser trois cols de montagne dans les soi-disant Alpes californiennes.

Feux de forêt :Il y a 3 ans, Paradise a été détruit par l’incendie de forêt le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis. Maintenant, la ville regarde nerveusement un incendie à 10 miles de là.

Pendant ce temps, le plus grand incendie de forêt aux États-Unis – brûlant dans le sud de l’Oregon – a considérablement augmenté pendant la nuit alors que des conditions sèches et venteuses s’installaient dans la région, mais le confinement de l’enfer a plus que triplé alors que les pompiers gagnaient plus de contrôle le long de son flanc ouest, ont annoncé les autorités samedi.

L’incendie brûlait toujours rapidement le long de ses flancs sud et est, et les autorités ont étendu les évacuations dans une zone en grande partie rurale de lacs et de refuges fauniques.

Des conditions extrêmement sèches et des vagues de chaleur liées au changement climatique ont balayé la région, rendant les incendies de forêt plus difficiles à combattre. Le changement climatique a rendu l’Ouest beaucoup plus chaud et plus sec au cours des 30 dernières années et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs.

Les pompiers ont déclaré en juillet qu’ils étaient confrontés à des conditions plus typiques de la fin de l’été ou de l’automne.

Il y a 70 grands incendies actifs et complexes d’incendies multiples qui ont brûlé près de 1 659 milles carrés aux États-Unis, a déclaré le National Interagency Fire Center. Le US Forest Service a déclaré qu’au moins 16 incendies majeurs brûlaient dans le nord-ouest du Pacifique seulement.

Contribution : The Associated Press

