Une église centenaire dans le nord-est de Minneapolis a pris feu et s’est partiellement effondrée alors que des manifestations éclatent avant le verdict du jury dans le procès pour meurtre de Derek Chauvin.

Les pompiers ont répondu à un appel à l’église du Sacré-Cœur de Jésus à deux étages lundi soir, où le service d’incendie de Minneapolis mentionné la majorité du toit s’était effondrée vers 21 heures, heure locale.

Des images de l’incendie ont circulé en ligne et dans les médias locaux, montrant des flammes importantes et une colonne de fumée s’échappant du toit de l’église alors que les pompiers s’efforçaient de l’éteindre depuis des échelles au-dessus du bâtiment.

On ne sait pas ce qui a déclenché l’incendie, qui a éclaté à travers la ville depuis le palais de justice où s’est déroulé le procès de Chauvin.

L’église est située sur le pâté de maisons 2200 de Fifth Street Northeast, à environ 12 minutes en voiture ou à une heure de marche du palais de justice du comté de Hennepin. Rien n’indique à ce jour que l’incendie était lié aux manifestations du centre-ville. Un journaliste d’une filiale locale d’ABC, Ryan Raiche, a cité un président d’église qui a suggéré que l’incendie pourrait provenir du fourneau à l’intérieur du bâtiment.

Les manifestants se sont rassemblés pour un rassemblement devant le palais de justice lundi soir, organisant une brève marche avant de se dissoudre. Des manifestants ont été vus portant des pancartes et criant des slogans anti-police alors que exigeant un verdict de culpabilité pour Chauvin, qui est accusé du meurtre du suspect George Floyd en détention en mai dernier après s’être agenouillé sur le cou pendant plus de neuf minutes. Après environ trois semaines de témoignages, les jurés ont commencé à réfléchir à un verdict plus tôt lundi.

Après des semaines de manifestations houleuses et d’émeutes à Minneapolis et ailleurs aux États-Unis à la suite de la mort de Floyd l’année dernière, les autorités de la ville ont pris des précautions de sécurité strictes au milieu du procès de Chauvin, y compris une présence plus lourde des forces de l’ordre, des déploiements de la Garde nationale et des ordonnances de couvre-feu. D’autres récentes fusillades policières, comme une rencontre mortelle avec Daunte Wright, 20 ans, plus tôt ce mois-ci dans le Brooklyn Center voisin, n’ont fait qu’aggraver les tensions, incitant d’autres villes à se mettre également en état d’alerte en cas de troubles potentiels.





