Le feu de Rosswood s’est éloigné des structures

Le BC Wildfire Service continue de travailler sur le feu de forêt près de Rosswood au nord de Terrace, affirmant que son comportement est celui d’un feu de terre qui couve.

“Ce comportement réduit du feu est le résultat de l’activité de suppression des pompiers et des ressources aériennes, ainsi que d’un changement dans le type de combustibles disponibles pour brûler”, a noté Casda Thomas, agent d’information du service des incendies de forêt du Northwest Fire Center à Smithers.

Les responsables ont estimé ce matin la taille à 50 hectares, affirmant qu’une meilleure visibilité a permis une estimation plus précise.

“Cependant, la croissance s’est également produite dans le bloc d’exploitation forestière et la pente ascendante à l’est, loin des maisons et des infrastructures”, a déclaré Thomas.

Il y a 36 personnes au sol aujourd’hui, ainsi qu’un hélicoptère et un groupe d’écumeurs d’avions-citernes. Les habitants de Terrace auraient remarqué les avions écumeurs quittant l’aéroport en succession rapide ce matin, se dirigeant vers le nord pour commencer à ramasser l’eau du lac Kalum, puis à la jeter sur le feu.

Thomas a déclaré que les skimmers ont atteint leurs objectifs.

“Le pack de six skimmers travaillait sur les côtés est et nord de l’incendie pour ralentir la propagation et refroidir la zone afin de permettre l’accès aux équipes au sol”, a-t-elle déclaré.

Les pompiers sur le terrain sont entrés dans la journée avec l’objectif d’envelopper la zone d’incendie avec un tuyau.

“Maintenant que les écrémeurs sont terminés, les équipes vont terminer l’installation de la conduite de tuyau de périmètre et utiliser de l’eau pour tremper le périmètre pendant qu’ils travaillent pour éteindre complètement cet incendie de forêt”, a déclaré Thomas.