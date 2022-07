Le feu de forêt «incontrôlable» de Nohomin Creek près de Lytton couvre maintenant 1 500 hectares avec le mirage des arbres – Kelowna Capital News

Photos nocturnes du feu de forêt de Nohomin Creek, à environ deux kilomètres au nord de Lytton, en Colombie-Britannique, le 14 juillet 2022. (Facebook/Edith Loring Kuhanga) Photos nocturnes du feu de forêt de Nohomin Creek, à environ deux kilomètres au nord de Lytton, en Colombie-Britannique, le 14 juillet 2022. (Facebook/Edith Loring Kuhanga) Un feu de forêt s’est déclaré à environ deux kilomètres au nord-ouest de Lytton, en Colombie-Britannique, le 14 juillet. (Facebook BC Wildfire and Flood Support Group)

Mise à jour : 16h30

Le feu de forêt de Nohomin Creek s’est étendu à 1 500 hectares en raison de la croissance éolienne à l’extrémité ouest de l’incendie. Le terrain escarpé, la fumée épaisse et l’accessibilité présentent des défis pour l’équipe travaillant sur le site de l’incendie.

Le feu de forêt de Nohomin Creek (K70580) est maintenant estimé à 1 500 ha. Une croissance du périmètre a été observée sur le flanc ouest et progresse vers le haut de la pente. Le terrain est escarpé, ce qui rend l’attaque directe difficile et inaccessible dans certaines zones. pic.twitter.com/zxtcJO2NHZ – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 16 juillet 2022

BC Wildfire Service rapporte que le feu se développe sur le flanc ouest.

Les équipes travaillent aux extrémités sud, est et nord de l’incendie pour soutenir les efforts de construction de la ligne et de protection de la structure.

Trois avions-citernes et un chien-oiseau étaient sur place plus tôt dans la journée mais sont partis en raison de conditions dangereuses causées par la fumée, un terrain escarpé et des vents violents.

Les hélicoptères restent sur place.

Un avis de ciel enfumé sur la qualité de l’air a été émis pour Fraser Valley et 100 Mile.

La brûlure est classée au rang quatre et au rang cinq.

Cela signifie qu’il s’agit d’un « feu de cime » avec un front de flamme organisé et un taux de propagation modéré à rapide. Le mirage des arbres et le repérage à courte distance ont également été observés.

Le mirage des arbres se produit lorsque tout le feuillage de l’arbre s’enflamme et s’embrase, généralement de bas en haut.

Les taches sont un phénomène de feux de forêt lorsque des braises brûlantes, appelées brandons, sont transportées par le vent et tombent au-delà du périmètre principal du feu, entraînant des incendies ponctuels.

Les vents sont d’environ 30 à 40 kilomètres à l’heure et poussent le feu vers l’ouest, loin des communautés en ce moment.

La Première Nation de Lytton fournit un soutien et une assistance pour le transport et l’entreposage des animaux et du bétail.

Mise à jour : 14h30

Le feu de forêt à Nohomin Creek, à seulement 1,7 kilomètre au nord-ouest de Lytton, a atteint une superficie estimée à 1 500 hectares au vendredi 15 juillet après-midi.

À l’heure actuelle, l’incendie incontrôlable s’éloigne du village de Lytton et de la Première Nation de Lytton. Le feu a brûlé du côté ouest du fleuve Fraser.

Six hélicoptères, trois ravitailleurs et un avion Birddog sont sur place pour soutenir 80 personnes au sol.

« Nos équipes sont des experts dans la lutte contre les incendies de forêt qui brûlent rapidement et sont agressifs », a déclaré Katrine Conroy, ministre des Forêts de la Colombie-Britannique.

Au cours des deux derniers jours, 18 incendies de forêt actifs ont brûlé en Colombie-Britannique Nohomin Creek est le seul incendie de forêt notable dans la province à l’heure actuelle.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a déclaré qu’il y avait eu des rapports de structures perdues dans l’incendie, mais qu’il n’y avait pas de blessés. Environ six structures ont été détruites par le feu.

Des centres d’accueil ont été mis en place à Cache Creek et à Lillooet pour soutenir les évacués touchés par l’incendie. Il y a environ 40 évacués enregistrés à Cache Creek et 70 à Lillooet.

Mise à jour : 12 h 00

Le BC Wildfire Service (BCWS) compte maintenant trois équipes d’unité de 21 personnes et trois équipes d’attaque initiales sur place. Ils sont appuyés par six hélicoptères, trois avions-citernes et un avion de repérage. D’autres membres du personnel opérationnel et de soutien sont sur place, ce qui porte le nombre total d’employés à 80. Le premier ministre John Horgan a fait part de ses réflexions sur l’incendie actuel de Lytton sur Twitter.

“Il est inimaginable de faire face à un deuxième incendie de forêt un an après la dévastation à laquelle ils ont été confrontés”, a déclaré Horgan.

“Merci aux équipes qui travaillent pour assurer la sécurité des personnes.”

Un résident local parle également des souvenirs qui reviennent du rasage de Lytton en juin 2021.

Tricia Thorpe a déclaré à La Presse canadienne dans une entrevue que la situation actuelle est « dévastatrice ».

Je ressens pour l’équipe de pompiers locale… ils forment un groupe d’hommes et de femmes formidables et attentionnés et pour eux, vivre cela à la maison, encore une fois, doit être déchirant.

– Avec des fichiers de la Presse Canadienne

Mise à jour : 11 h 00

Le BC Wildfire Service (BCWS) rapporte que l’incendie de Nohomin Creek près de Lytton s’est étendu à 800 hectares en raison de la croissance sur le flanc ouest, en terrain escarpé.

La fumée épaisse, l’accessibilité et le terrain présentent des défis pour le personnel. Le feu affiche un comportement de feu de rang trois et de rang quatre. Un feu de rang trois est un feu de surface modérément vigoureux. Un feu de rang quatre est un feu de surface très vigoureux avec torchage ou feu de cime passif.

Original:

Le BC Wildfire Service (BCWS) a déplacé trois équipes de 20 personnes dans la région de Nohomin Creek, à environ deux kilomètres au nord-ouest de la communauté ce matin (15 juillet). Ils seront soutenus par des hélicoptères tout au long de la journée. Deux équipes d’attaque initiale sont restées sur place pendant la nuit. Les équipes au sol ont signalé que le comportement des feux de forêt avait diminué pendant la nuit et que la partie la plus active de l’incendie était le flanc ouest en terrain escarpé. Une équipe de commandement des incidents sera constituée dans les prochains jours. La GRC est également sur place. À l’heure actuelle, la cause de l’incendie est inconnue et fait l’objet d’une enquête. Des spécialistes de l’origine et de la cause des incendies sont également envoyés sur place.

Des ordres d’évacuation ont été émis par la Lytton First Nation (LFN) pour plusieurs réserves le soir du 14 juillet :

Nohomeen RI 23

Papyum IRs 27, 27A

RI Lytton 278

Cimetière de papyum 27C

Stryen IR 9 (à l’ouest de Stein River)

Les résidents de ces zones ont été invités à se rendre dans un centre d’accueil à Lillooet. Le Centre des opérations d’urgence du district régional de Thompson Nicola (TNRDEOC) a émis un ordre d’évacuation pour la zone électorale “I” (Blue Sky Country), au nord-ouest de Lytton, à l’ouest du fleuve Fraser, au nord de la RI 27 et au sud de la RI 9B le long de Spencer Route telle qu’indiquée sur la carte ci-jointe. Les résidents de ces régions ont également reçu l’ordre de se rendre à Lillooet.

Le TNRDEOC a émis une alerte d’évacuation pour 31 propriétés au nord de Lytton le long de la route 12, du côté ouest du fleuve Fraser et au nord de la rivière Stein jusqu’à la frontière du district régional de Squamish Lillooet (SLRD), comme indiqué sur la carte ci-jointe.

Il y a des rapports de bâtiments perdus dans l’incendie, cependant, cela n’a pas été confirmé par BCWS, TNRDEOC ou LFN. Les équipes de lutte contre les incendies de forêt ont été mises au défi par des rafales de vent et une mauvaise accessibilité sur les lieux le 14 juillet. Environnement Canada a publié une déclaration sur la qualité de l’air dans la région de Lytton pour le 15 juillet, les prévisions appelant à du soleil et des nuages, un maximum de 30 C et des rafales de vent. jusqu’à 50km/h.

Il n’y a aucun impact sur l’autoroute 1 ou l’autoroute 12 dans la région de Lytton, cependant, le Lytton Ferry est fermé dans les deux sens selon DriveBC. Vous trouverez plus d’informations sur les ordres d’évacuation, les alertes et les services d’urgence sur les sites Web du TNRDEOC, du LFN et d’EmergencyInfoBC.

Il y a actuellement 19 feux de forêt actifs en Colombie-Britannique, la plupart dans le nord-ouest de la province.