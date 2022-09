FORESTHILL, Californie (AP) – Les pompiers ont de nouveau empêché les flammes d’entrer dans une ville de montagne du nord de la Californie et ont signalé des progrès majeurs jeudi contre l’incendie d’une semaine qui est devenu le plus important de l’État jusqu’à présent cette année.

Les conditions au Mosquito Fire, à environ 110 miles (177 kilomètres) au nord-est de San Francisco, « semblaient bien meilleures », selon le porte-parole des incendies, Scott McLean.

Les équipes au sol ont construit des lignes de confinement tandis que des hélicoptères larguant de l’eau ont renversé des points chauds après que l’incendie a repris vie mardi, brûlant un nombre inconnu de structures près de Foresthill.

“Ça a l’air vraiment bien dans l’ouest où nous avons eu cette augmentation spectaculaire des incendies plus tôt cette semaine”, a déclaré McLean jeudi. Les flammes ont remonté un fossé de drainage dans un quartier, mais les pompiers ont sauvé toutes les maisons.

Les scientifiques affirment que le changement climatique a rendu l’Ouest plus chaud et plus sec au cours des trois dernières décennies et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs. Au cours des cinq dernières années, la Californie a connu les incendies les plus importants et les plus destructeurs de son histoire.

Les ordres d’évacuation sont restés pour quelque 11 000 habitants en raison de la nature imprévisible des vents, a déclaré McLean, qui soufflent généralement dans la direction de plusieurs canyons et pourraient rapidement propager les flammes si les rafales se multiplient.

L’incendie de moustiques a été maîtrisé à 20 % après avoir détruit au moins 64 maisons et autres bâtiments. L’incendie de 100 milles carrés (258 kilomètres carrés) de mercredi a dépassé la taille de la plus grande conflagration précédente en 2022 – l’incendie de McKinney – bien que cette saison ait vu jusqu’à présent une fraction de l’activité des incendies de forêt de l’année dernière.

Dans le sud de la Californie, des chiens ont aidé à la recherche d’une personne disparue dans une zone fortement endommagée des montagnes de San Bernardino où des orages ont déchaîné des rochers, des arbres et de la terre qui ont emporté des voitures, enterré des maisons et touché 3 000 habitants de deux communautés éloignées. Près de 2 pouces (5 centimètres) de pluie sont tombés lundi à Yucaipa Ridge entre Oak Glen, qui abrite des vergers de pommiers qui sont une destination touristique automnale, et Forest Falls, autrefois une escapade estivale pour les propriétaires de chalets qui est devenue une communauté de dortoirs.

“Toute cette zone est couverte de jusqu’à 1,83 mètre de boue, de débris, de gros rochers”, a déclaré Jim Topelski, chef des pompiers du comté de San Bernardino,

Les dégâts causés par les coulées de boue à Oak Glen et à Forest Falls ont servi d’avertissement puissant aux résidents des dommages persistants que les incendies de forêt peuvent causer des mois, voire des années après l’extinction des flammes et la disparition de la fumée.

Une quantité intense de pluie, même sur une courte période de temps, peut avoir des effets catastrophiques sur les coteaux où le feu a dépouillé la végétation qui maintenait autrefois le sol intact.

Le Mosquito Fire était l’un des trois grands incendies de l’État.

L’incendie de Fairview brûlait à environ 121 kilomètres au sud-est de Los Angeles. L’incendie de 44 milles carrés (114 kilomètres carrés) était maîtrisé à 75 % mercredi soir. Deux personnes sont mortes en fuyant l’incendie, qui a détruit au moins 35 maisons et autres structures dans le comté de Riverside.

