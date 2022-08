Le feu de forêt du ruisseau Nohomin près de Lytton ralentit avec un temps plus frais

Le feu de forêt de Nohomin Creek serait moins agressif par temps frais et humide.

Aucune croissance n’a été signalée pendant la nuit du 4 août, et les flancs sud, nord-est et est du feu restent stables sans comportement de feu actif.

Le comportement du feu est actif dans le parc du patrimoine Stein Valley Nlaka’pamux. Dans cette zone, l’incendie brûle sur des falaises abruptes et les équipes au sol du terrain rocheux ne peuvent pas accéder.

Il continuera d’y avoir de la fumée et des incendies actifs à l’intérieur des limites du parc.

Les températures devraient revenir au-dessus de la saison au cours de la fin de semaine et les conditions de brûlage reviendront probablement à ce qu’elles ont été à la fin juillet.

Le maximum du 5 août dans la zone de l’incendie est un 27C nuageux mais grimpera à 35C d’ici le week-end.

