Le feu de forêt de Soards Creek continue de brûler au nord de Revelstoke, aucun changement de taille au cours du week-end

Le feu de forêt de Soards Creek brûle toujours au nord de Revelstoke, mais grâce à des températures plus basses et à une humidité accrue, il n’a pas changé de taille au cours du week-end.

Selon le BC Wildfire Service, le feu de forêt, situé à 7 km au nord-est du village de Mica Creek, montre des signes de ralentissement après des périodes de pluie les 10 et 11 juin.

La taille de l’incendie est estimée à 1 138 hectares en date de dimanche 11 juin.

Les équipes au sol, l’équipement lourd et les hélicoptères continuent de travailler sur les parties sud et est de l’incendie, développant des lignes de contrôle et refroidissant l’incendie. Le côté nord de l’incendie se trouve dans un terrain escarpé et inutilisable et de la neige.

L’incendie a été découvert le 3 juin par le BC Wildfire Service, à environ 150 km au nord de Revelstoke.

La cote de danger d’incendie est passée d' »extrême » à « modérée » tout au long du week-end, mais les résidents doivent toujours faire preuve de prudence lorsqu’ils effectuent des activités dans la forêt.

