Le feu de forêt de Shuswap près du lac Adams atteint 165 hectares

Un feu de forêt de Shuswap déclenché par la foudre plus tôt dans la semaine s’est étendu à environ 165 hectares.

Les incendies de Bush Creek East et de Bush Creek West ont été découverts le 12 juillet au sud-ouest de Squaam Bay, le long du lac Adams.

Le 14 juillet, l’incendie de Bush Creek West a été classé comme sous contrôle sur 0,22 hectare.

Le 16 juillet à 17 heures, l’incendie de Bush Creek East, à 23 kilomètres au nord-ouest de Chase, restait hors de contrôle et avait atteint environ 165 hectares. BC Wildfire Service (BCWS) avait 22 personnes pour répondre à l’incendie de forêt, accompagnées d’un soutien aérien et d’équipement lourd.

« Il y a actuellement deux offres d’eau, deux bulldozers, une excavatrice, une abatteuse-empileuse et un débusqueur », a lu dimanche le rapport de réponse de BCWS. « Un groupe de travail sur l’équipement lourd de l’industrie a été engagé pour soutenir les efforts d’intervention sur place. »

Dimanche, la fumée de l’incendie de Bush Creek pouvait être vue dans les communautés de tout le Shuswap. Dimanche après-midi, aucune alerte d’évacuation ou ordre lié à l’incendie n’était en vigueur.

À l’est de l’incendie de Bush Creek East et du lac Adams, l’incendie de forêt de Lower East Adams causé par la foudre s’étendait sur 3 hectares et était hors de contrôle. Au nord-est de cela, le feu de forêt du lac Pisima était également hors de contrôle. Cet incendie a été découvert dimanche et. à 16 h 22, était de taille ponctuelle à 0,009 hectare.

