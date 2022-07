Le feu de forêt de Nohomin Creek “silencieux” malgré la chaleur

Le seul feu de forêt notable de la Colombie-Britannique continue de brûler sans croissance.

À 8 heures du matin le 25 juillet, le feu de forêt de Nohomin Creek couvrait environ 2 193 hectares.

L’incendie est situé à 1,7 kilomètre au nord-ouest de Lytton, du côté ouest du fleuve Fraser.

Une tendance au réchauffement et à l’assèchement continuera d’apporter des conditions chaudes et sèches cette semaine, ce qui pourrait entraîner une augmentation du comportement des incendies

La fumée était plus visible le dimanche 24 juillet, alors que les températures augmentaient, mais le feu est resté “silencieux”.

Il y a actuellement quatre équipes d’unité, sept équipes d’attaque initiale, 18 pompiers de la Première Nation de Lytton, une équipe de gestion des incidents, du personnel de protection de la structure, un agent de liaison culturel de la Première Nation de Lytton, quatre appels d’offres d’eau, 11 hélicoptères et d’autres membres du personnel opérationnel et de soutien soutenant la collaboration. sur la brûlure.

Les équipages des flancs nord et sud continuent de progresser vers le confinement, malgré un terrain escarpé et des températures diurnes de plus en plus élevées.

Du côté nord, l’équipage de l’unité a continué à établir la pose de tuyaux tout en continuant d’éponger le flanc nord-ouest de l’incendie. Du côté sud, les équipages de l’unité continuent de construire des protège-mains et d’installer une ligne de tuyaux le long de la partie sud du bord ouest. Des équipages patrouillaient également dans la région de Stryen Creek et travaillaient pour éteindre les points chauds restants.

La circulation dans la zone des incendies de forêt le long du côté ouest du canyon du Fraser est désormais limitée au personnel d’intervention en cas d’incendie de forêt et à la circulation locale uniquement entre Texas Creek Road/Spencer Road à la marque de 20,5 km au sud de Lillooet et à la passerelle Lytton.

Lorsque vous voyagez dans une zone de feu de forêt et le long de ces réseaux routiers, BC Wildfire demande aux gens de ralentir, de rester conscients de leur environnement et de respecter tous les panneaux affichés le long de la route.

