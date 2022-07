Le feu de forêt de Nohomin Creek est actuellement stable avec une chaleur extrême prévue

BC Wildfire rapporte que l’incendie de Nohomin Creek est actuellement stable à 2 364 hectares, en l’absence de vents forts, malgré le temps chaud, le terrain escarpé et les conditions sèches.

Le 28 juillet, les températures devraient atteindre 41 °C, ce qui pourrait potentiellement entraîner une augmentation du comportement des incendies à haute altitude dans la vallée de Stein.

La croissance continue de se produire à travers et en amont le long de la section ouest du feu, au nord de la rivière Stein.

Les équipes travaillent à établir des lignes humides et des zones sans carburant. Des équipes patrouillent également dans la région de Stryen Creek et s’efforcent d’éteindre les points chauds restants.

Les lignes de confinement sont renforcées sur diverses sections du feu de forêt de Nohomin Creek.

Pendant environ trois jours, les équipes ont utilisé des outils manuels pour creuser le sol minéral afin de créer une rupture de combustible pour le feu.

Une ligne de confinement sans combustible est une barrière stratégiquement planifiée, construite manuellement ou mécaniquement, destinée à arrêter ou à ralentir la vitesse de propagation d’un incendie, et à partir de laquelle une action d’extinction est effectuée pour contrôler un incendie.

La circulation dans la zone des incendies de forêt le long du côté ouest du canyon du Fraser est désormais limitée au personnel d’intervention en cas d’incendie de forêt et à la circulation locale uniquement entre Texas Creek Road/Spencer Road à la marque de 20,5 km au sud de Lillooet et à la passerelle Lytton. Lorsque vous voyagez dans une zone de feu de forêt et le long de ces réseaux routiers, veuillez ralentir, rester conscient de votre environnement à tout moment et respecter toute la signalisation affichée le long de l’itinéraire.

La Première Nation de Lytton a émis des ordres d’évacuation pour Nohomeen IR 13, Papyum IRs 27, 27A, Lytton IR 27B, Papyum Graveyard 27C, Stryen IR 9 (à l’ouest de Stein River).

La Première Nation de Lytton a émis des alertes d’évacuation pour Stryen IR 9 et Lytton IR 9A, Nohomeen IR 13, Papyum IRs 27, 27A, Lytton IR 27B, Papyum Graveyard 27C, Stryen IR 9 (à l’ouest de Stein River), Stryen IR 9 et Lytton IR. 9A.

Le district régional de Thompson Nicola a émis un ordre d’évacuation et une alerte d’évacuation pour la zone électorale « I » (Blue Sky Country). Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site internet, ici.

