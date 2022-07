Le feu de forêt de Nohomin Creek continue de croître

Le feu de forêt de Nohomin Creek a atteint environ 2 666 hectares.

Une combinaison de températures de 41 °C, d’une faible humidité et de vents légers à modérés a fait en sorte que le feu a atteint le sommet de la crête sur la pente ascendante du fleuve Fraser. De ce fait, la fumée était très visible dans la zone.

Bien que le feu ne se déplace pas à un rythme rapide, BC Wildfire Services s’attend à ce qu’il continue de se propager en raison des conditions météorologiques sèches et chaudes persistantes. La croissance est attendue dans les zones de haute altitude, où il y a un terrain escarpé. Les pentes rocheuses ont ralenti le feu dans certaines régions. Le feu ne se propage pas non plus vers l’ouest en direction de Stein Valley pour le moment.

Dans la région, les équipes travaillent à établir des lignes humides là où la croissance se trouve, du côté ouest, au nord de la rivière Stein. Des équipages patrouillent également dans Stryen Creek.

Le long des flancs sud, est et nord, les équipes continuent d’établir des lignes de confinement et de s’occuper des points chauds.

Le temps chaud et le terrain escarpé ont été un défi pour les équipages. Ils prennent des pauses plus fréquentes pour éviter l’épuisement dû à la chaleur. Le Lytton Ferry est en service, aidant les équipages à faire des allers-retours pour faire tourner les équipes plus rapidement.

BC Hydro poursuit ses efforts pour rétablir l’électricité pour les propriétés situées le long du côté ouest du fleuve Fraser.

Cet incendie est toujours considéré comme hors de contrôle et la cause est encore inconnue.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BC Wildfires 2022bc wildfiresbcwildfireinteriorbcOkanagan