Le feu de forêt de Nohomin Creek atteint près de 3 000 hectares

Le feu de forêt de Nohomin Creek s’est étendu à près de 3 000 hectares.

Les équipages luttent contre l’incendie près de Lytton au milieu d’une chaleur étouffante depuis plusieurs jours. Les températures dans la région ont dépassé les 40 degrés depuis mardi (26 juillet). Les températures élevées obligent les équipages à faire des pauses fréquentes pour éviter le stress thermique et l’épuisement.

Le BC Wildfire Service a déclaré que les conditions chaudes et sèches continues avaient augmenté l’activité des incendies vendredi, bien que le feu ne se déplace pas à un rythme significatif. Elle est aujourd’hui estimée à 2 946 hectares.

«Il y a eu une croissance minimale dans les zones de haute altitude, cependant, le feu était assez actif sur un terrain escarpé et accidenté où l’accès est limité. Les hélicoptères roulaient régulièrement tout au long de la journée et étaient efficaces pour réduire le comportement du feu. Les pentes rocheuses et les combustibles rares ont ralenti la croissance des incendies dans certaines régions », a déclaré BCWS dans une récente mise à jour.

Dans la vallée de Stein, les équipes travaillent toujours à établir des lignes humides et des zones sans carburant. Jusqu’à présent, 1 150 pieds de systèmes de tuyaux et de gicleurs ont été installés le long du sentier pédestre de la vallée de Stein pour protéger les infrastructures et les sites culturels autochtones dans le parc du patrimoine Stein Valley Nlaka’pamux.

Le Lytton Ferry est maintenant de retour en service et disponible pour transporter des équipages sur le fleuve Fraser. Le traversier était hors service pendant une grande partie de l’incendie en raison du débit élevé de la rivière. Le transport de l’équipage vers le traversier et les hélicoptères réduira considérablement le temps de déplacement vers le chantier et augmentera les heures d’équipage sur le feu et la sécurité globale.

BCWS a déployé des ressources importantes pour combattre l’incendie, notamment trois équipes d’unité, six équipes d’attaque initiale, deux équipes contractuelles de cinq groupes, 18 pompiers de la Première Nation de Lytton, une équipe de gestion des incidents, du personnel de protection de la structure, un agent de liaison culturelle de la Première Nation de Lytton, trois des ravitailleurs d’eau, 10 hélicoptères et d’autres membres du personnel opérationnel et de soutien soutenant l’intervention.

