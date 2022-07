Le feu de forêt de Nohomin Creek atteint 2 220 hectares, les équipes travaillent pour sauver le parc du patrimoine

Alors que le feu de forêt de Nohomin Creek, au nord-ouest de Lytton, atteignait plus de 2 220 hectares jeudi, les équipes ont pu éponger un incendie localisé qui menaçait le Stein Valley Nlaka’pamux Heritage Park.

BC Wildfire a placé 1 500 pieds de gicleurs et de tuyaux d’incendie le long du sentier pédestre de la vallée de Stein, permettant aux équipes d’éponger un incendie de 1,3 hectare, qui a éclaté le 17 juillet. En fin de journée jeudi, les pompiers n’ont trouvé aucune chaleur émanant de cet endroit. . Les travaux le long du sentier pédestre de la vallée de Stein sont terminés pour le moment.

« Une approche coordonnée dans l’intervention et la protection du Stein Valley Nlaka’pamux Heritage Park continuera d’être une priorité pour la Première Nation de Lytton, BC Parks et le BC Wildfire Service. Un représentant de la Première Nation de Lytton, spécialisé dans les sites archéologiques et les valeurs culturelles, travaille avec des spécialistes et des équipes de protection des structures pour identifier les valeurs culturelles et fournir des conseils et des recommandations sur les meilleures options pour la protection de ces valeurs », a déclaré BC Wildfire.

Les équipes de la Première Nation de Lytton continuent de travailler autour des structures dans les quartiers des côtés nord et sud de la vallée de Stein.

Le BC Wildfire Service a signalé qu’une cartographie aérienne mise à jour avait été prise le 21 juillet, donnant aux équipages une meilleure estimation de la taille de l’incendie.

Environnement Canada prévoit des conditions chaudes et sèches au cours des prochains jours mêlées à une humidité relative plus faible, ce qui pourrait permettre une augmentation du comportement des incendies, créant des conditions potentiellement volatiles.

Selon BC Wildfire, les équipages ont été mis au défi par un terrain extrêmement escarpé. Des lignes de confinement ont été construites par des équipes au sol sur les flancs sud, est et nord de l’incendie, avec le soutien d’hélicoptères repoussant l’eau.

Cependant, alors que les régions sud, est et nord de l’incendie présentent une activité de feu minimale, les côtés ouest et nord de la vallée de Stein brûlent activement, a déclaré BC Wildfire. Cela est dû au terrain escarpé du côté nord, qui est inutilisable pour les équipes de pompiers.

La circulation des véhicules dans la zone des incendies de forêt le long du côté ouest du canyon du Fraser est désormais limitée aux équipes de lutte contre les incendies de forêt et aux résidents locaux entre Texas Creek Road/Spencer Road à 20,5 km au sud de Lillooet et la passerelle Lytton.

La Première Nation de Lytton et le district régional de Thompson-Nicola ont émis des ordres d’évacuation et des alertes pour de nombreuses propriétés. Des services de soutien d’urgence (ESS) sont disponibles à Lillooet et à Cache Creek, et plus de 30 résidents ont dû se réfugier à Cache Creek après que Lillooet ait signalé qu’il n’y avait plus d’espace disponible.

Le feu de forêt de Nohomin Creek, découvert pour la première fois le 14 juillet, reste incontrôlable avec six résidences confirmées détruites et de nombreuses dépendances perdues.

LIRE LA SUITE: Les équipages combattant l’incendie de Nohomin Creek près de Lytton se préparent pour l’étirement chaud entrant

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BC Wildfires 2022bc wildfiresinterieurbcLytton