Le feu de forêt de McDougall Creek au nord de West Kelowna augmente en taille – Kelowna Capital News

Le feu de forêt de McDougall Creek au nord de West Kelowna a pris de l’ampleur du jour au lendemain.

Jeudi matin (13 octobre), l’incendie est maintenant estimé à 2,2 hectares, contre 1,6 hectare auparavant. Le feu reste hors de contrôle.

L’incendie a commencé mardi matin (11 octobre), la cause présumée étant la foudre.

Mercredi, BC Wildfire a sept membres du personnel sur place pour attaquer l’incendie avec le soutien de godets de deux hélicoptères.

L’incendie de forêt de Hidden Creek Forest Service Road a également été découvert mardi juste au nord de l’incendie de McDougall Creek et est maintenant considéré comme «sous contrôle» après avoir atteint 0,01 hectare.

BC Wildfire a annoncé mercredi que le centre d’incendie de Kamloops prolonge les interdictions de feu à ciel ouvert de catégories deux et trois pour la sécurité publique et les feux de forêt d’origine humaine pendant ces conditions météorologiques anormalement chaudes et sèches. La prolongation est en vigueur jusqu’à midi le vendredi 28 octobre.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BC Wildfires 2022bcwildfireBreaking NewsVille de West KelownafireKelowna