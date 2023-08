Le feu de forêt de Maui tue au moins 6 personnes alors qu’il balaie la ville historique, en forçant certains dans l’océan

Un incendie de forêt a ravagé le cœur de l’île hawaïenne de Maui dans l’obscurité mercredi, réduisant une grande partie d’une ville historique en cendres et forçant les gens à sauter dans l’océan pour fuir les flammes. Au moins six personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées.

Les incendies ont continué de brûler mercredi après-midi, alimentés par les vents violents de l’ouragan Dora alors qu’il passait bien au sud des îles hawaïennes. Les autorités craignaient que le nombre de morts n’augmente.

Alors que les vents diminuaient quelque peu, certains avions ont repris leurs vols, permettant aux pilotes de voir toute l’étendue de la dévastation. Une vidéo aérienne de la côte de Lahaina a montré des dizaines de maisons et d’entreprises rasées, y compris sur Front Street, où les touristes se sont rassemblés pour faire du shopping et dîner. Des tas de gravats fumants s’entassaient le long du front de mer, les bateaux dans le port étaient brûlés et une fumée grise flottait au-dessus des squelettes sans feuilles des arbres calcinés.

« C’est horrible. Cela fait 52 ans que je vole ici et je n’ai jamais rien vu d’aussi proche », a déclaré Richard Olsten, pilote d’hélicoptère pour une agence de voyage. « Nous avions les larmes aux yeux, les autres pilotes à bord et les mécaniciens, et moi.

La gouverneure par intérim, Sylvia Luke, a déclaré que les flammes avaient « anéanti les communautés » et a exhorté les voyageurs à rester à l’écart.

« Ce n’est pas un endroit sûr », a-t-elle déclaré.

Les habitants décrivent une scène apocalyptique

La cause exacte de l’incendie n’a pas pu être déterminée, mais un certain nombre de facteurs, notamment des vents violents, une faible humidité et une végétation sèche, ont probablement contribué, a déclaré le major-général Kenneth Hara, adjudant général du département de la Défense de l’État d’Hawaï. Les experts ont également déclaré que le changement climatique augmentait la probabilité de conditions météorologiques plus extrêmes.

« Le changement climatique dans de nombreuses régions du monde augmente la sécheresse de la végétation, en grande partie parce que les températures sont plus chaudes », a déclaré Erica Fleishman, directrice de l’Oregon Climate Change Research Institute à l’Oregon State University. « Même si vous avez la même quantité de précipitations, si vous avez des températures plus élevées, les choses sèchent plus rapidement. »

La conflagration poussée par le vent a balayé la région avec une vitesse et une férocité alarmantes, traversant les intersections et sautant à travers les bâtiments en bois du centre-ville de Lahaina qui date des années 1700 et est inscrit au registre national des lieux historiques.

« C’était apocalyptique d’après ce qu’ils ont expliqué », a déclaré Tiare Lawrence à propos de 14 cousins ​​et oncles qui ont fui la ville et se sont réfugiés chez elle à Pukalani, à l’est de Lahaina.

Keʻeaumoku Kapu, un habitant de Lahaina, attachait des objets en vrac dans le vent au centre culturel qu’il dirige à Lahaina lorsque sa femme s’est présentée mardi après-midi et lui a dit qu’ils devaient évacuer. « Juste à ce moment-là, les choses sont devenues folles, le vent a commencé à se lever », a déclaré Kapu, qui a ajouté qu’ils étaient sortis « en un rien de temps ».

Les premiers intervenants font leur part

Deux pâtés de maisons plus loin, ils ont vu du feu et de la fumée s’échapper. Kapu, sa femme et un ami ont sauté dans sa camionnette. « Au moment où nous nous sommes retournés, notre immeuble était en feu », a-t-il déclaré. « C’était si rapide. »

Équipages sur Maui luttaient contre plusieurs incendies concentrés dans deux zones : la destination touristique sur la côte ouest et une région montagneuse à l’intérieur des terres. Dans l’Ouest Maui, le service 911 était hors service et les résidents ont été invités à appeler directement le service de police. Les pompiers luttaient toujours contre les incendies à Pulehu et dans l’arrière-pays mercredi après-midi, le comté de Maui dit sur Facebook.

Le Service météorologique national a déclaré que l’ouragan Dora, qui passait au sud de la chaîne d’îles à une distance de sécurité de 500 miles (805 kilomètres), était en partie responsable des rafales supérieures à 60 mph (97 km/h) qui ont coupé l’électricité, secoué les maisons et des hélicoptères de lutte contre les incendies cloués au sol.

Des membres d’une équipe de lutte contre les incendies de forêt du ministère des Terres et des Ressources naturelles d’Hawaï à Maui combattent un incendie à Kula, Hawaï, le mardi 8 août 2023. Photo: THE ASSOCIATED PRESS.

Les garde-côtes ont secouru mardi 14 personnes, dont deux enfants, qui s’étaient enfuies dans l’océan pour échapper aux incendies et à la fumée, a indiqué le comté dans un communiqué.

Des incendies ont fait six morts Mauimais les opérations de recherche et de sauvetage se sont poursuivies et leur nombre pourrait augmenter, comté de Maui a déclaré le maire Richard Bissen Jr.

Six patients ont été transportés par avion Maui sur l’île d’Oahu mardi soir, a déclaré Speedy Bailey, directeur régional de Hawaii Life Flight, une compagnie d’ambulance aérienne. Trois d’entre eux ont subi des brûlures graves et ont été emmenés à l’unité des grands brûlés du centre médical de Straub, a-t-il déclaré. Les autres ont été emmenés dans d’autres hôpitaux d’Honolulu. Au moins 20 patients ont été emmenés à Maui Memorial Medical Center, a-t-il dit.

Les autorités ont déclaré plus tôt mercredi qu’un pompier de Maui a été hospitalisé dans un état stable après avoir inhalé de la fumée.

Luke a publié une proclamation d’urgence au nom du gouverneur Josh Green, qui voyage et a activé la Garde nationale d’Hawaï pour l’aider.

« Certaines parties de Maui, nous avons des abris qui sont débordés », a déclaré Luke. « Nous avons des ressources qui sont taxées. »

Biden dit que de l’aide est disponible

Le président Joe Biden a déclaré mercredi soir dans un communiqué qu’il avait ordonné à « tous les actifs fédéraux disponibles » d’aider Hawaï. Le président a déclaré que la Garde côtière et la Marine soutenaient les efforts d’intervention et de sauvetage, tandis que les Marines fournissaient des hélicoptères Black Hawk pour combattre les incendies.

Il n’y a pas de décompte disponible pour le nombre de structures qui ont brûlé ou le nombre de personnes qui ont été évacuées, mais les responsables ont déclaré qu’il y avait quatre abris ouverts et que plus de 1 000 personnes étaient au plus grand.

L’aéroport de Kahului, le principal aéroport de Maui, abritait 2 000 voyageurs dont les vols ont été annulés ou récemment arrivés sur l’île, a indiqué le comté. Les autorités préparaient le Hawaii Convention Center à Honolulu pour accueillir jusqu’à 4 000 touristes et habitants déplacés.

« Les populations locales ont tout perdu », a déclaré James Tokioka, directeur du Département des affaires, du développement économique et du tourisme. « Ils ont perdu leur maison. Ils ont perdu leurs animaux.

Kapu, le propriétaire du Na Aikane o Maui centre culturel de Lahaina, a déclaré que lui et sa femme n’avaient pas eu le temps de faire leurs bagages avant d’être contraints de fuir. « Nous avions des années et des années de matériel de recherche, d’artefacts », a-t-il déclaré.

Alan Dickar a déclaré qu’il n’était pas sûr de ce qu’il restait de sa galerie Vintage European Posters, qui était installée sur Front Street à Lahaina pendant 23 ans. Avant d’évacuer avec trois amis et deux chats, Dickar a enregistré une vidéo de flammes engloutissant la principale bande de magasins et de restaurants fréquentés par les touristes.

« Tout ce que je possédais d’important a brûlé aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Dans la région de Kula Maui, au moins deux maisons ont été détruites dans un incendie qui a englouti environ 1,7 miles carrés (4,5 kilomètres carrés), a déclaré Bissen. Environ 80 personnes ont été évacuées de 40 maisons, a-t-il dit.

Il n’y a eu aucun rapport de blessés ou de maisons perdues dans trois incendies de forêt qui ont brûlé sur la grande île d’Hawaï, a déclaré mercredi le maire Mitch Roth. Les pompiers ont éteint quelques feux de toiture.

Lahaina est souvent considérée comme un simple Maui ville touristique, a déclaré Lawrence, mais « nous avons une communauté hawaïenne très forte ».

« J’ai juste le cœur brisé. Partout, nos souvenirs », a-t-elle déclaré. « Les maisons de tout le monde. La vie de tout le monde a tragiquement changé au cours des 12 dernières heures.